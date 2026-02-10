冬奧╱冬季兩項男子20公里 挪威新星博特恩奪冠

挪威選手約翰-奧拉夫·博特恩獲勝後慶祝。（路透）

在10日進行的米蘭冬奧 會冬季兩項男子20公里個人賽中，挪威 選手約翰-奧拉夫·博特恩憑藉射擊全中以及出色滑行表現，以51分35秒5的成績奪得金牌。法國選手埃里克·佩羅、挪威選手斯圖拉·萊格雷德分列二、三名。中國隊唯一參賽的運動員閆星元以第57名完賽。

首次參加冬奧會的博特恩從比賽一開始就處在獎牌爭奪行列。在第二次臥射中，他在自己射擊全中的同時，反超了最終獲得銀牌的佩羅。後者在該輪中射出了該場比賽唯一一次脫靶。此後，博特恩一路領先，未再受到實質性威脅，穩穩拿下金牌。

「當佩羅進入第二圈時，我是在落後他15秒時開始出發的，整場比賽我都感覺自己在追趕他。我知道自己並不在最佳身體狀態，所以必須在靶場上發揮出色，我做到了。」博特恩說。

佩羅在前兩次射擊後一直領跑，但最終以51分46秒3的成績獲得銀牌，這也是他在本屆冬奧會上的第二枚獎牌——在8日的男女混合接力比賽中，他已幫助法國隊奪得一枚金牌。博特恩的隊友萊格雷德脫靶一次，最終以52分19秒8的成績獲得銅牌。

當天一共有89位運動員參加比賽。中國選手閆星元以59分1秒5的成績排在第57位，他在當天的前兩輪射擊零失誤，但在後兩輪中遺憾出現三發脫靶。

「這是我第二次站在奧運 會的賽場上，很有可能也是最後一次，我非常珍惜這次機會。我確實是拼到了最後，雖然今天整體狀態並不是最好的，射擊環節也出現了一些失誤，但我始終沒有放棄。」賽後，閆星元表示將努力在後續短距離比賽中打出高水平，爭取和其他兩位隊友都進入追逐賽。

11日將進行冬季兩項女子15公里個人賽，中國運動員褚源蒙和孟繁棋將出戰。