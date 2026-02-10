冬奧╱自由式滑雪男子坡面障礙技巧 挪威魯德摘金

冠軍挪威選手比爾克·魯德在頒獎儀式上。（新華社）

10日，米蘭冬奧 會結束自由式滑雪男子坡面障礙技巧項目爭奪，挪威選手比爾克·魯德摘得金牌。中國兩位小將楊丫、黎睿霖亮相自由式滑雪雪上技巧項目。

25歲的魯德是該項目兩屆世錦賽金牌得主，他還獲得過北京冬奧 會自由式滑雪大跳台冠軍。當日決賽中，魯德首輪便出色完成一套動作，得到86.28的高分，一舉確立優勢。衛冕冠軍、美國選手亞歷山大·霍爾第二輪得到85.75分，收穫銀牌。銅牌得主是新西蘭選手盧卡·哈林頓。

當日進行的自由式滑雪女子雪上技巧資格賽中，首次參加冬奧會的楊丫、黎睿霖登場，並順利完賽。楊丫以57.60分列第24位。腳踝有傷的黎睿霖得到53.45分，排在第26位。

楊丫賽後表示：「冬奧會真的跟世界盃完全不一樣，感覺大家都鉚足了勁兒在做動作，這個氛圍特別好。」

衛冕冠軍、澳洲 名將傑卡拉·安東尼以81.65分獲得該項目女子組預賽第一。男子組預賽第一是日本選手堀島行真。