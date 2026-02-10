冬奧╱越野滑雪 挪威名將克萊博收穫本屆個人第2金

我的頻道

新華社義大利泰塞羅2月10日電
當地時間2月10日，米蘭-科爾蒂納冬奧會越野滑雪男子個人短距離（傳統技術）決賽在義大利泰塞羅舉行，挪威選手克萊博（前）在衝過終點後慶祝。（新華社）
當地時間2月10日，米蘭-科爾蒂納冬奧會越野滑雪男子個人短距離（傳統技術）決賽在義大利泰塞羅舉行，挪威選手克萊博（前）在衝過終點後慶祝。（新華社）

10日，米蘭-科爾蒂納冬奧會越野滑雪男子個人短距離（傳統技術）在泰塞羅越野滑雪中心進行，挪威名將約翰內斯·克萊博輕鬆奪冠，這是他在本屆冬奧會上的第二枚金牌。

在當日進行的決賽中，克萊博大部分時間保持領先，並以3分39秒74的成績輕鬆奪冠。美國選手本·奧格登獲得銀牌，挪威選手奧斯卡·維克獲得銅牌。

中國越野滑雪隊的兩名參賽運動員全部止步於資格賽，其中王強名列第37名，李明林則排在第68名。

「我們有完美的雪板，我感覺甚至比上一場比賽更放鬆了一些。因為已經拿到第一塊金牌，所以我可以更放鬆、更享受一些，我今天也確實是這麼做的。」克萊博說。

他還說：「我給自己加了很多壓力，這就是比賽的一部分。過去幾年，我們一直清楚地知道，一直處於頂峰至關重要。現在，當你真的贏得冠軍時，就更棒了！」

這是克萊博在本屆冬奧會上的第二塊金牌。至此，他的冬奧金牌總數已增至7枚，另有1銀1銅。

在越野滑雪女子個人短距離（傳統技術）比賽中，瑞典人在決賽中展現了強大的集團優勢，一路領跑，最終包攬該項目前三名。

獲得冠軍的林·斯萬賽後表示，很開心與朋友們一同「分享勝利的時刻」，這是這名26歲運動員的首枚奧運金牌。

中國越野滑雪隊共派出4名隊員參賽，全部止步於資格賽。迪妮格爾·衣拉木江、池春雪分別位列第53名、第69名，王運迪名列第78名，何凱樂則排在第84名。

