美花滑女將葛倫奪金 卻因挺LGBTQ+、音樂版權陷爭議

編譯中心／綜合報導
美國花式滑冰女將葛倫才拿下滑冰團體賽金牌，卻因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。(美聯社)

美國花式滑冰女將葛倫(Amber Glenn)剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議；同時在長曲項目使用的音樂也陷入版權糾紛。

美聯社報導，以CLANN為名創作音樂的加拿大藝術家馬金農(Seb McKinnon)8日晚間在社群媒體發文，質疑葛倫(Amber Glenn)在長曲項目中未經授權使用其作品The Return。而在過去兩年的賽季中，葛倫一直使用這首曲子，並未發生任何問題。

馬金農在賽事結束後不久於社群平台X發文表示：「剛發現有奧運花滑選手未經許可在曲目中使用我的歌，這可是全球轉播…什麼？難道這在奧運是常態嗎？」

花滑選手按規定須取得音樂使用授權，但流程極其複雜。版權有時歸唱片公司所有，有時歸藝術家個人，且往往涉及多方權益。馬金農對此表示：「我與唱片公司達成的協議是，只有我本人能授權音樂版權。」

葛倫正在準備17日女子滑冰個人項目短曲賽事。

這並非葛倫在米蘭冬奧引發的唯一爭議，身為公開支持LGBTQ+權利的倡議人士，葛倫說她在冬奧前記者會上提到，在川普總統執政的政治氛圍下，酷兒(Queer)社群正處於「艱難時期」，不久後便在網路上收到大量的威脅。

葛倫8日晚間配戴LGBTQ+徽章領獎時表示：「我很失望，從沒見過這麼多人對我抱持惡意，僅僅是因為我做自己並呼籲維護人權與正義。這確實讓奪冠的興奮感打了折扣。」

