冬奧／烏克蘭選手頭盔致敬命喪戰爭同胞 遭國際奧會禁止

烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇配戴印有因戰爭喪生運動員圖像的頭盔進行訓練，被告知違反規章。(路透)
烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）今天表示，國際奧會（IOC）一名代表已告知他，禁止在米蘭-科爾蒂納冬奧配戴印有因戰爭喪生運動員圖像的頭盔。

路透社報導，他說，負責運動員、各國奧會與國際奧會之間溝通的國際奧會代表鶴長俊雄（Toshio Tsurunaga，音譯），親自到選手村告知他此事。

赫拉斯克維奇說：「他說這是因為奧林匹克憲章第50條的規定。」

奧林匹克憲章第50.2條規定：「在任何奧林匹克場館、場地或其他區域，均不允許任何形式的示威或政治、宗教或種族宣傳。」

這位男子俯臥式雪橇獎牌熱門人選，在去年的世界錦標賽上獲得第4名，他希望國際奧會能讓他在本週稍晚的比賽中戴上這頂頭盔。

他今天戴著這頂頭盔完成了第一天的官方訓練，等待國際奧會就比賽日是否允許配戴做出裁決。

赫拉斯克維奇告訴美聯社：「我們沒有違反任何規則，應該要允許我戴著這頂頭盔比賽。我無法理解這頂頭盔如何傷害到任何人。」

他說：「這是為了向運動員致敬，他們其中一些人還是青年奧運的獎牌得主。這代表他們是奧林匹克大家庭的一員。既然他們曾是這個奧林匹克家庭的一部分，所以我無法理解他們會找出不允許的理由。」

花式滑冰選手沙爾帕（Dmytro Sharpar）是赫拉斯克維奇在青年奧運會時的隊友，他的圖像也在頭盔上，還有拳擊手伊什成柯（Pavlo Ishchenko）、冰球選手羅吉諾夫（Oleksiy Loginov）等人。他說，有些人是在前線陣亡；至少有一人是在試圖向烏克蘭同胞分發援助物資時喪生。

今天稍晚，國際奧會告訴美聯社，烏克蘭的滑行運動總會並未就配戴這頂頭盔一事提出申請。

國際奧會表示：「至今，國際奧會尚未收到該國奧委會為這位運動員在比賽中配戴這頂頭盔所提出的任何申請。一旦提交申請，國際奧會將會審視這項請求。」

赫拉斯克維奇說：「對我而言，向這些運動員致敬非常重要。我們也必須展現烏克蘭為了自由付出的巨大代價。

