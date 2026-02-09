我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Politico：川普4月初訪北京晤習近平 今年可望會面4次

千禧世代熱愛的水果 專家：它不會讓人發胖

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

新華社義大利利維尼奧2月9日電
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

在9日結束的米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中，瑞士名將瑪蒂爾德·格雷莫德以0.38分的微弱優勢，戰勝中國名將谷愛凌，衛冕該項目冠軍。

比賽中，格雷莫德起跳翻騰時，後背露出的兩塊血紅色的圓形印記，引起了記者的注意。

新華社記者賽後向格雷莫德詢問了兩塊印記的來歷，她透露這是拔罐留下的。

「我昨天訓練時摔了一下，瑞士隊的理療師對我進行了一系列治療。她很喜歡使用拔罐療法，於是昨晚就給我拔罐了。我覺得拔罐很有用，這對我總是很有效。」格雷莫德說。

多屆夏季奧運會上，不少國外游泳運動員身上的拔罐印記也曾引發對東方「神秘力量」的關注。而冬季項目運動員普遍穿著厚厚的雪服，拔罐印記在冬奧賽場並不常見。

當日比賽中，谷愛凌首輪做出了她認為「已經突破自己極限」的一套動作，得到了86.58的高分。格雷莫德則憑藉第二輪更出色的表現得到了86.96分，反超谷愛凌成為冠軍。

「今天比賽水平真的高到離譜，絕對是這個項目史上最精彩的一場。我滑出了職業生涯的最佳表現，我為自己感到無比驕傲，這一次的勝利意義非凡。」格雷莫德賽後說。

談到谷愛凌的表現，她繼續說：「我知道她坡面障礙滑得比我好，而我更擅長跳台。這場比賽確實勢均力敵，她的第一輪滑行太驚豔了，比我出色很多。好在我第二輪的表現更勝一籌。不過說實話，她要是在第一個跳台完成一個更難的動作，我今天就輸定了。」

格雷莫德成為冬奧會歷史上第一位在該項目蟬聯金牌的選手。談及這兩次奪冠有啥不同感受時，格雷莫德說：「奪冠的心情都是一樣激動，都是美好的體驗。如果說有不同，就是這裡離瑞士很近，有很多家鄉的朋友來給我加油。我真切地感受到了所有人的支持，這份支持也給了我滿滿的能量。」

16日，格雷莫德還將與谷愛凌在大跳台項目繼續展開較量。北京冬奧會上，谷愛凌獲得該項目金牌，格雷莫德獲得銅牌。

2月9日，冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧賽冠軍瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德（中）...
2月9日，冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧賽冠軍瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德（中），亞軍中國選手谷愛凌（左）和季軍加拿大選手梅根·奧爾德姆在領獎台上。（新華社）

谷愛凌 北京冬奧 瑞士

上一則

冬奧╱范恩受傷 國際雪聯主席：運動員帶傷參賽 自行決定

下一則

冬奧╱東道主高山滑雪失意 瑞士隊奪冠…他喜獲第2金

延伸閱讀

冬奧╱范恩受傷 國際雪聯主席：運動員帶傷參賽 自行決定

冬奧╱范恩受傷 國際雪聯主席：運動員帶傷參賽 自行決定
冬奧╱谷愛凌：最好的滑行 銀牌無憾

冬奧╱谷愛凌：最好的滑行 銀牌無憾
內華達州不只有賭城 山色堪比瑞士阿爾卑斯山

內華達州不只有賭城 山色堪比瑞士阿爾卑斯山
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

熱門新聞

谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10
海鷹隊近端鋒AJ·巴納8日在第三節達陣。(路透)

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

2026-02-08 22:46
中國選手谷愛凌獲得自由式滑雪女子坡面障礙技巧亞軍，在領獎台上慶祝。（新華社）

冬奧╱自由式滑雪坡面障礙技巧賽 谷愛凌獲銀牌

2026-02-09 09:27
米蘭冬季奧運，美國隊的科技感可充氣式保暖外套成為話題焦點。（美聯社）

美國隊「黑科技外套」驚豔冬奧 30秒自動充氣 選手狂讚

2026-02-08 03:31

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好
超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP
被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑

被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...