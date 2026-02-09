我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃中場秀「壞痞兔」穿64號球衣 代表什麼意思？

超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克三世近28年跑衛第一人

冬奧／強森女子滑降摘下美首金 花滑團體金牌也落袋

編譯廖振堯／綜合報導
高山滑雪選手強森8日在女子滑降賽以0.04秒險勝，為美國摘下本屆冬奧首面金牌。(路透)
高山滑雪選手強森8日在女子滑降賽以0.04秒險勝，為美國摘下本屆冬奧首面金牌。(路透)

高山滑雪選手強森(Breezy Johnson)在8日的女子滑降賽事中以0.04秒險勝，為美國摘下本屆冬奧首面金牌，遺憾的是這枚金牌在頒獎時不慎摔碎了；同日晚間的花式滑冰團體賽中，「四周跳之神」(quad god)馬里寧(Ilia Malinin)表現絕佳，帶領美國隊戰勝日本隊，衛冕冠軍。

▲ 影片來源：x平台＠TeamUSA（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據報導，強森在經典的Olympia delle Tofana賽道以高風險路線換取速度並取得領先，最終以1分36秒10完賽，僅0.04秒險勝德國選手艾歇爾(Emma Aicher)。離開頒獎台時，金牌上的綬帶斷裂，獎牌掉落並摔成了三塊，強森向記者解釋當時她興奮地跳來跳去，獎牌就掉了。

除了贏得金牌的喜悅，強森也為隊友范恩(Lindsey Vonn)摔倒受傷而感到難過，在等待比賽結束的30分鐘裡可看到她數次落淚。或許強森也想起了自己在同一場地受傷的經歷，2022年她在訓練中摔倒，右膝受傷並因此錯過了北京冬奧，後來又因三度錯過藥檢、違反行蹤申報規定遭禁賽14個月，直到2024年12月才解禁，而去年2月復出即奪得世錦賽冠軍，如今再登上奧運之巔。強森有望在女子混合團體賽中再次衝擊金牌，搭檔可能是史上獲獎牌最多的美國高山滑雪名將席佛林(Mikaela Shiffrin)。

美國隊8日獲得花式滑冰團體金牌，右二為華裔選手劉美賢。(歐新社)
美國隊8日獲得花式滑冰團體金牌，右二為華裔選手劉美賢。(歐新社)

另一方面，花滑為期三天的團體賽中八個出場項目中的前七項結束後，美國、日本隊戰成平手，馬里寧挺身而出，21歲小將在自由滑成功完成五個四周跳，拿下200.03分。這個成績足以擊敗緊接著登場的日本新星佐藤駿，他完成三個四周跳，最終以194.86分位居第二。美國隊最終以69分奪金，日本隊以68分獲得銀牌，也是連續第二屆冬奧銀牌。

▲ 影片來源：x平台＠TeamUSA（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

馬里寧賽後說他當時想著「好吧，我就是決定勝負的關鍵，我只需要做我該做的事。我知道最後一定會由男子項目來當作平手的決勝點，所以我直接投入其中、全力一搏。整個過程完全照著我想要、也照著我計畫的方式進行，對此我真的非常感激。」佐藤駿幾乎完美演出，完成度也比馬里寧更乾淨俐落，無奈整體難度略低於馬里寧，結果棋差一著，他表示「我其實沒有去想自己能不能擊敗伊利亞，但我確實非常想贏。」

日本 北京冬奧 德國

上一則

超市打包員到饒舌天王…「壞痞兔」唱響超級盃中場寫歷史

下一則

冬奧／美滑雪名將范恩帶傷上陣 重摔腿骨折 出動直升機送醫

延伸閱讀

冬奧／女子滑降強森0.04秒險勝 美國摘首金

冬奧／女子滑降強森0.04秒險勝 美國摘首金
芝市長選戰提前開打 5重量級挑戰者浮現

芝市長選戰提前開打 5重量級挑戰者浮現
芝市長令警方監控ICE行為 庫郡檢察長質疑

芝市長令警方監控ICE行為 庫郡檢察長質疑
芝市長下令警察監控ICE行為 庫郡檢察長質疑合法性

芝市長下令警察監控ICE行為 庫郡檢察長質疑合法性

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
海鷹隊近端鋒AJ·巴納8日在第三節達陣。(路透)

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

2026-02-08 22:46

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差
比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F