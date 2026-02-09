冬奧／強森女子滑降摘下美首金 花滑團體金牌也落袋

高山滑雪選手強森8日在女子滑降賽以0.04秒險勝，為美國摘下本屆冬奧首面金牌。(路透)

高山滑雪選手強森(Breezy Johnson)在8日的女子滑降賽事中以0.04秒險勝，為美國摘下本屆冬奧首面金牌，遺憾的是這枚金牌在頒獎時不慎摔碎了；同日晚間的花式滑冰團體賽中，「四周跳之神」(quad god)馬里寧(Ilia Malinin)表現絕佳，帶領美國隊戰勝日本 隊，衛冕冠軍。

據報導，強森在經典的Olympia delle Tofana賽道以高風險路線換取速度並取得領先，最終以1分36秒10完賽，僅0.04秒險勝德國 選手艾歇爾(Emma Aicher)。離開頒獎台時，金牌上的綬帶斷裂，獎牌掉落並摔成了三塊，強森向記者解釋當時她興奮地跳來跳去，獎牌就掉了。

除了贏得金牌的喜悅，強森也為隊友范恩(Lindsey Vonn)摔倒受傷而感到難過，在等待比賽結束的30分鐘裡可看到她數次落淚。或許強森也想起了自己在同一場地受傷的經歷，2022年她在訓練中摔倒，右膝受傷並因此錯過了北京冬奧 ，後來又因三度錯過藥檢、違反行蹤申報規定遭禁賽14個月，直到2024年12月才解禁，而去年2月復出即奪得世錦賽冠軍，如今再登上奧運之巔。強森有望在女子混合團體賽中再次衝擊金牌，搭檔可能是史上獲獎牌最多的美國高山滑雪名將席佛林(Mikaela Shiffrin)。

美國隊8日獲得花式滑冰團體金牌，右二為華裔選手劉美賢。(歐新社)

另一方面，花滑為期三天的團體賽中八個出場項目中的前七項結束後，美國、日本隊戰成平手，馬里寧挺身而出，21歲小將在自由滑成功完成五個四周跳，拿下200.03分。這個成績足以擊敗緊接著登場的日本新星佐藤駿，他完成三個四周跳，最終以194.86分位居第二。美國隊最終以69分奪金，日本隊以68分獲得銀牌，也是連續第二屆冬奧銀牌。

馬里寧賽後說他當時想著「好吧，我就是決定勝負的關鍵，我只需要做我該做的事。我知道最後一定會由男子項目來當作平手的決勝點，所以我直接投入其中、全力一搏。整個過程完全照著我想要、也照著我計畫的方式進行，對此我真的非常感激。」佐藤駿幾乎完美演出，完成度也比馬里寧更乾淨俐落，無奈整體難度略低於馬里寧，結果棋差一著，他表示「我其實沒有去想自己能不能擊敗伊利亞，但我確實非常想贏。」