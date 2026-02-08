冬奧／挪威名將克萊博 斬獲越野滑雪男子雙追逐金牌

挪威選手克萊博在比賽中衝線奪冠。(新華社)

米蘭-科爾蒂納冬奧會越野滑雪男子雙追逐（10公里傳統技術+10公里自由技術）比賽8日下午在泰塞羅越野滑雪中心舉行，挪威 名將克萊博發揮出色，輕鬆奪金。

29歲的克萊博在後半程自由技術階段逐漸拉開差距，最終以46分11秒的成績率先衝過終點線。法國選手德洛熱以落後2秒的成績獲得銀牌，另一名挪威選手尼格特獲得銅牌，他僅比亞軍落後0.1秒。

這是克萊博在本屆冬奧會上的「開門紅」。至此，他的冬奧會金牌總數已增至6枚，另有1銀1銅。克萊博此前在2025年越野滑雪世錦賽上包攬全部6個項目金牌，狀態正盛，被視為本屆冬奧會越野滑雪項目最具統治力的選手之一。

「我這幾天太緊張了。但另一方面說，這是我的第三屆冬奧會了，我還是有點經驗的。場地我們非常熟悉，此前來這裡參加過很多世界盃 站的比賽。」克萊博說。

當被問到是否期待在米蘭冬奧 會上橫掃六金時，克萊博笑著說：「我們走著瞧。現在是個非常不錯的開始，我的身體狀態不錯。」

中國選手李明林參加了本場比賽，但在比賽中被套圈，未能完賽。

9日越野滑雪項目將休賽一天。10日將展開男子個人短距離（傳統技術）和女子個人短距離（傳統技術）的爭奪。