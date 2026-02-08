冬奧／大跳台奪銅無緣衛冕 蘇翊鳴在媽媽面前哭了

米蘭冬奧單板滑雪男子大跳台決賽，中國選手蘇翊鳴以168.50分奪得銅牌。（中新社）

米蘭冬奧 運單板滑雪大跳台決賽，中國好手蘇翊鳴在男子大跳台決賽中奪下銅牌，為中國隊奪下首面獎牌。四年前，他少年奪金，驚艶世界；四年後，他帶傷作戰，以銅牌再啟新章。

走下領獎台的蘇翊鳴並沒有追隨冠亞軍的腳步，而是在人群中找到自己的父母，快步上前與他們擁抱在一起，摘下銅牌，先後掛在了母親和父親胸前。

作為北京冬奧該項目的冠軍，此番征戰米蘭，蘇翊鳴身上肩負著諸多期待。他是上屆奧運 12名決賽選手中唯一出現在此次決賽中的，還發揮出應有的水平，集齊了奧運獎牌的三種顏色，「我覺得今天值得為自己驕傲」。儘管未能衛冕，但談及此次表現，未滿22歲的蘇翊鳴並沒有太多遺憾。

不過，在母親李蕾面前，很少掉淚的蘇翊鳴哭了。他坦言，無論自己在賽場上看起來多麼強大自信，在父母身邊，總會暴露出脆弱的一面，「從小因為他們愛上單板滑雪，他們每天陪伴在我身邊支持我、愛著我，是我最大的支持者」。

在北京與米蘭兩屆冬奧的四年間，蘇翊鳴曾遭遇嚴重傷病，一度陷入職業生涯的低谷。李蕾回憶起那段日子，滿是心疼，「但我們都默默放在心裡，默默支持他、鼓勵著他」。這份理解和支持，成了蘇翊鳴穿越低谷的底氣。

儘管獎牌變色，但困境中的全力以赴再度驗證了蘇翊鳴對滑雪的熱愛。在利維尼奧，他亦清晰感受到冬奧賽場的變化。「雖然我還想把自己當成一個很年輕的小孩子，很開心地去享受奧運氛圍，但現在突然發現身邊大部分人都比我小。」看似輕鬆的話語背後，是曾經的小將在困境和激烈競爭中的成長。

對於本次大跳台決賽的發揮，蘇翊鳴有著清醒的認知。第三輪比賽中，日本 選手接連刷新高分，他最後一跳雖完成出色，卻因落地稍有瑕疵未能反超。「如果有一個完美的落地，總分有可能會領先，但比賽就是這樣，競技體育有很多不確定性。」蘇翊鳴說。比賽結束後，他發自內心祝賀兩位日本選手，「我們幾乎每天都在一起訓練、比賽，分享喜悅與壓力，每一個為熱愛努力的運動員都值得被尊重」。

在蘇翊鳴看來，競技體育的魅力，不在於一定要拿到金牌，而在於為了熱愛而全力以赴。他坦言，作為衛冕冠軍，賽場上的壓力非常大，在這樣的狀態下能基本發揮出水平，已經很不容易了。「今天我毫無保留地展現了自己應有的水平，沒有任何退縮，付出了自己百分之百的努力。」

「我仍是那個熱愛單板滑雪的孩子。」蘇翊鳴透露，在訓練中，他已經完成了很多賽場上從未出現的高難度動作，只是此次決賽因狀態與戰術考量未能展現，而這份未竟的期待，也成了他迎接後續比賽的動力。展望一周後的單板滑雪坡面障礙技巧比賽，蘇翊鳴笑稱，自己終於不用再帶著衛冕冠軍的壓力上場，「我祗想好好享受接下來的比賽，享受這次米蘭冬奧的每一段經歷」。