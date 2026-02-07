冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

我的頻道

電影「世紀血案」風暴：取材未獲林義雄授權、劇本「影射史明是兇手」

世界新聞網／輯
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）
米蘭冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧預賽，中國選手谷愛凌（Eileen Gu）第二個出場，但她第一輪出現失誤意外摔倒，得到1.26分。第二輪她調整好狀態後，流暢完成第二滑得到75.30分，排名第2成功晉級決賽，完成米蘭冬奧首秀。

根據Olympics.com，谷愛凌在米蘭身穿一套藍白配色比賽服，上面飾有精緻的龍紋圖案。谷愛凌表示：「這套服裝是我和安踏一起專門定制設計的，獨一無二。靈感來自中國青花瓷。很多國家在奧運上會用大面積國旗元素，但我想做一些更有文化感、更具象、也更容易被識別的設計。我也很幸運，因為米蘭科爾蒂納的主色調正好是藍白色，與號碼布非常搭配。」

「對我來說，龍象徵著力量、勇氣和能量。我在2022年也穿過龍元素設計，而且效果很好。整個設計過程非常有趣，我也很喜歡這套衣服。穿得好，感覺好，也希望能滑得好！」

谷愛凌在2022年北京冬奧上完成了從公主到女王的轉變，贏得2枚金牌1枚銀牌。本屆米蘭，谷愛凌表示：「這是我人生中的第一次『第二屆奧運』，我會帶著一種新人心態去參賽。我沒有任何包袱，也沒有心理負擔。沒有什麼需要去捍衛的，並不存在什麼『衛冕冠軍』的壓力。我來到這裡，就是像其他人一樣去比賽，全力以赴，然後看看會發生什麼。」

谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（路透）
谷愛凌在米蘭的比賽服，繡有她的名字。（美聯社）
谷愛凌 米蘭冬奧 奧運

