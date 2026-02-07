冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

谷愛凌。(歐新社)

即便是谷愛凌 ，到了奧運 賽場也會開場就失誤，也會感慨：奧運會的壓力，真的跟別的比賽不一樣。

7日上午，米蘭冬奧 會自由式滑雪女子坡面障礙技巧資格賽在利維尼奧雪上公園舉行。26名選手各有兩次滑行機會，取每人較高的成績排名，前12名才能進入決賽。谷愛凌在首輪出現重大失誤的情況下，第二輪頂住壓力，以資格賽第二名的成績晉級。

當天，被寄予厚望的谷愛凌在所有選手中第2個出場，但剛出發就在第一個道具上摔了下來。首輪滑行，谷愛凌僅得到1.26分，氣氛不由得開始緊張起來。

「今天（首輪）真的不是賽道的問題，就是因為奧運會的這種壓力，跟其他賽事真的是有不同，」谷愛凌在賽後接受採訪時說，「再怎麼說不要有壓力，到了那個地方，壓力就是會上來。」

首輪滑行結束後，谷愛凌走下賽道，在場邊等候的母親谷燕趕緊上去擁抱安慰女兒。在谷愛凌重新上去出發點等候自己的第二次滑行時，兩人還進行了一次長時間的視頻通話。

「其實我倆更多是在互相安慰、鼓勵。每次我滑雪，她（媽媽）在下面都比我還緊張，但他們都對我的水平很有把握。」谷愛凌笑著說，「剛才我在上面的時候，她主要是提醒我補充點能量，讓我喝點含咖啡因的飲料，讓自己盡快『醒一醒』，把注意力重新拉回到比賽本身。」

在谷愛凌看來，從第一輪到第二輪如何進行心理調節，本身就是奧運比賽的一部分。

在首輪出現失誤後，谷愛凌並沒有被情緒牽著走，而是重新找回對自己的信任。「我告訴自己，這一年付出了多少努力，這一刻已經準備了很久。」她說，「如果在這樣的時刻要押注一個人，那我願意押我自己。」

「所以重新再上出發點的時候，我已經沒有任何猶豫了。」谷愛凌說。

第二輪滑行，谷愛凌拿到75.30分，一躍上升至資格賽第二名，順利晉級決賽。