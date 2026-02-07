我的頻道

告王志安誹謗「非盲人」陳光誠求償210萬 10日開庭

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

新華社義大利利維尼奧7日電
谷愛凌。(歐新社)
谷愛凌。(歐新社)

即便是谷愛凌，到了奧運賽場也會開場就失誤，也會感慨：奧運會的壓力，真的跟別的比賽不一樣。

7日上午，米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧資格賽在利維尼奧雪上公園舉行。26名選手各有兩次滑行機會，取每人較高的成績排名，前12名才能進入決賽。谷愛凌在首輪出現重大失誤的情況下，第二輪頂住壓力，以資格賽第二名的成績晉級。

當天，被寄予厚望的谷愛凌在所有選手中第2個出場，但剛出發就在第一個道具上摔了下來。首輪滑行，谷愛凌僅得到1.26分，氣氛不由得開始緊張起來。

「今天（首輪）真的不是賽道的問題，就是因為奧運會的這種壓力，跟其他賽事真的是有不同，」谷愛凌在賽後接受採訪時說，「再怎麼說不要有壓力，到了那個地方，壓力就是會上來。」

首輪滑行結束後，谷愛凌走下賽道，在場邊等候的母親谷燕趕緊上去擁抱安慰女兒。在谷愛凌重新上去出發點等候自己的第二次滑行時，兩人還進行了一次長時間的視頻通話。

　「其實我倆更多是在互相安慰、鼓勵。每次我滑雪，她（媽媽）在下面都比我還緊張，但他們都對我的水平很有把握。」谷愛凌笑著說，「剛才我在上面的時候，她主要是提醒我補充點能量，讓我喝點含咖啡因的飲料，讓自己盡快『醒一醒』，把注意力重新拉回到比賽本身。」

在谷愛凌看來，從第一輪到第二輪如何進行心理調節，本身就是奧運比賽的一部分。

在首輪出現失誤後，谷愛凌並沒有被情緒牽著走，而是重新找回對自己的信任。「我告訴自己，這一年付出了多少努力，這一刻已經準備了很久。」她說，「如果在這樣的時刻要押注一個人，那我願意押我自己。」

「所以重新再上出發點的時候，我已經沒有任何猶豫了。」谷愛凌說。

第二輪滑行，谷愛凌拿到75.30分，一躍上升至資格賽第二名，順利晉級決賽。

當天，另外兩名中國選手韓林杉與劉夢婷也分別以資格賽第5和第11的成績闖入決賽。決賽將於9日進行，與資格賽不同的是，每一位選手將有3次滑行機會，取成績最高的一輪排名。

谷愛凌第一輪發生重大失誤。(路透)
谷愛凌第一輪發生重大失誤。(路透)

