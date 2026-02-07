冬奧新裝比一比 義穿亞曼尼最後作品 美由拉夫勞倫設計

去年才過世的亞曼尼為義大利隊設計隊服，也成了他生前最後一件作品。（歐新社）

今年冬季奧運 在時尚之都米蘭舉行，此前，各國代表隊紛紛在社群媒體揭曉他們為本屆冬奧 準備的新裝；6日晚上的冬奧開幕式，彷彿另一個時尚競技秀場。

義大利 紅綠白裝飾高領

義大利今年冬奧隊服是時尚大師喬治亞曼尼（Giorgio Armani）為義大利隊設計的第四套冬季奧運隊服，也是他生前的最後作品。喬治亞曼尼去年9月辭世，享年91歲。

這套乳白色隊服意圖喚起人們對和諧與山峰白雪的聯想，其中最引人注目的是一件印滿「Italia」字樣的超大尺碼飛行員夾克，飾以紅、綠、白義大利國旗三色針織高領。

拉夫勞倫自2008年起就為美國奧運代表隊設計隊服，今年以白色為主色。（美聯社）

美國 冬日白當開幕主色

美國服裝品牌拉夫勞倫（Ralph Lauren）自2008年起一直為美國隊設計奧運制服。本屆冬奧美國隊在開幕式及奧運期間的各式運動服裝，再次展現舒適美式風格，色系以紅、白、藍三色為主。至於開幕式制服的主色調是冬日白色。美聯社報導，該選擇是與運動員共同商定，並得到色彩權威潘通公司（Pantone）認可。潘通公司去年12月下旬將「雲舞者」（Cloud Dancer）定為2026年度代表色，拉夫勞倫也巧合地在同一天發布其奧運制服。

中國隊陣容龐大，本屆隊服以藍色系為主。（美聯社）

海地 奔騰紅馬搭配藍天

今年海地冬奧隊伍只有兩名男性運動員，但他們的隊服毫不馬虎，由具有海地血統的義大利設計師史黛拉諾瓦里諾 (Stella Novarino) 的服裝品牌史黛拉·讓（Stella Jean）設計，靈感源自一位海地藝術家的畫作。

原本該隊服印有海地國父杜桑·盧維杜爾（Toussaint Louverture）騎著紅馬的形象，但國際奧委會裁定該圖像違反奧運禁止政治象徵的規則，最後隊服版本將國父形象塗掉，只剩奔騰紅馬，背景是藍天和蓊鬱熱帶風光。

蒙古隊用高約爾羊絨品牌設計的蒙古戰袍，早從1月間即引起網路轟動和話題。（美聯社）

蒙古 借鏡帝國時期服飾

蒙古品牌高約爾羊絨（Goyol Cashmere）1月發布它為蒙古冬奧代表隊設計的制服，立即在網路引起轟動。該公司表示，設計師的靈感來自蒙古人的「戰士精神」，並大量借鏡13至15世紀蒙古帝國時期服飾。冬奧開幕式中，蒙古運動員身穿羊絨製成的蒙古袍（deel），這是一種傳統的長袍或外衣，並以絲綢鑲邊，向歷史與當下致敬。