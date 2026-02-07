米蘭冬奧開幕 首度4場地、2聖火台同步 史上分布最廣

2026米蘭冬奧6日開幕，賽事將持續至22日結束。（路透）

2026年義大利 米蘭柯蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運 6日揭幕；這場開幕式史無前例地在四個場地、兩個聖火台聯合舉行，各國運動員因此得以在冬奧 史上分布最廣的山區場地，參加國家隊入場儀式。開幕式展現了義大利的歷史文化、藝術和時尚；但是國際政治局勢緊繃的陰影，在過程中偶爾浮現。

這屆冬奧未來兩周多的賽事分布在約8500平方哩的區域內，面積約相當於新澤西州大小。6日晚的開幕式在米蘭聖西羅球場（San Siro Stadium）有6萬1000名持票觀眾參與，多洛米蒂山脈（Dolomites）的柯蒂納戴比索(Cortina d’Ampezzo)、阿爾卑斯山脈鄰近瑞士邊界的利維尼奧（Livigno）以及特倫托自治省（Trento）普雷達佐（Predazzo），也同步舉行慶祝活動。

2026米蘭冬季奧運由兩名義大利選手點亮充滿科技感的聖火台。（路透）

向達文西、普契尼等致敬

開幕式向達文西、但丁、作曲家普契尼（Giacomo Puccini）、時尚大師亞曼尼（Giorgio Armani）、導演費里尼（Federico Fellini）、義大利麵和葡萄酒等象徵義大利文化的代表性元素致敬。

瑪麗亞凱莉、波伽利獻唱

流行天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)高亢獻唱義大利經典歌曲「Volare」，但是托斯卡納男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）更博得滿堂采。

在聖西羅球場的主舞台，包括斯卡拉歌劇院明星的舞者宛如活生生的雕像，在開場段落中優雅躍動， 向義大利雕塑家卡諾瓦（Canova）致敬。色彩絢麗的布料，自巨大的高空顏料管中傾瀉而下。

國家代表隊進場時，以色列隊四位選手在米蘭遭到零星噓聲；委內瑞拉隊和烏克蘭隊入場時獲得熱烈歡迎。美國隊出場時受到歡呼，但當大銀幕短暫出現坐在看台上的副總統范斯（JD Vance ）和他妻子烏莎揮動美國國旗的畫面時，現場噓聲立現。

冬奧開幕式主辦單位表示，他們力求傳達和諧與和平主題，希望展現本屆奧運賽事在城市與山區舉行的特殊對比，也期盼在全球局勢緊張之際，強調團結。

新任國際奧會主席柯芬特里（Kirsty Coventry）本周稍早被問及觀眾可能反應時說道：「我希望每個人都能將開幕式視為一個表達尊重的機會。」

奧會主席：奧運應促進團結

在開幕式上，柯芬特里演說表示，奧運應該促進人民團結；「讓奧運成為慶祝讓我們生而為人的團結盛會」，「這正是奧運魅力所在：激勵所有人攜手並進，登上顛峰」。

現年84歲的義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）在開幕式上宣布米蘭柯蒂納冬奧揭幕。兩座奧運聖火首次同時點燃並持續燃燒；一座位於米蘭和平拱門（Arco della Pace (Peace Arch) ），另一座位於柯蒂納的迪博納廣場（Piazza Dibona）。本屆冬奧將持續到2月22日。