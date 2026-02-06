花滑團體賽美暫居頭名 日本緊追 中國排第9

當地時間2月6日，米蘭冬奧會花樣滑冰團體賽在米蘭滑冰館開賽，圖為美國組合埃莉·甘（左）/奧謝在比賽中。（新華社）

米蘭冬奧 會花樣滑冰比賽6日拉開戰幕，在率先進行的團體賽中，王詩玥/柳鑫宇、隋文靜/韓聰和張瑞陽代表中國隊出場。三項比拼後中國隊暫列第九，美國隊暫居頭名。

花滑團體賽共有10支隊伍參加，各隊先派一名/對選手參加男單、女單、雙人滑短節目及冰舞韻律舞比賽，各單項根據排名獲得積分，由10分依次遞減，總積分排名前五的隊伍晉級自由滑/自由舞。

當日的冰舞韻律舞比賽中，王詩玥/柳鑫宇首先登場。和著《獨自去偷歡》和《護花使者》的音樂，他們帶來一段動感十足的表演，獲得64.92分，排名第九。

下場後兩人直呼「玩得很開心」。「把中國歌曲帶到國際舞台上，這件事我倆一直在做，這次又是一個大膽嘗試。」柳鑫宇說。王詩玥補充道：「可能我們拿不到特別頂尖的成績，但至少可以讓中國冰舞、中國文化在國際賽場上留下一些印跡。」

隨後的雙人滑賽場，「蔥桶」組合隋文靜/韓聰同樣第一順位登場，他們帶來一曲熱情奔放的《卡門》，但在單跳和拋跳中都有失誤，最終得到65.37分，排名第六。日本 組合三浦璃來/木原龍一以82.84分名列第一。

作為雙人滑項目的衛冕冠軍，隋文靜賽後難掩失望。「其實我們來到這兒之後的每一場訓練都幾乎是零失誤的。可能在賽場上沒有完全調整好，挺不甘心的。」她流著淚說，「這四年我備戰特別不容易，但今天的比賽我覺得有些辜負大家。」

韓聰則說，整個米蘭冬奧會周期闊別賽場太久，還沒有完全調整好狀態，「在賽場上出現了一些動作上的問題，可能過於興奮了」。

與前面兩組冬奧「三朝元老」相比，女單小將張瑞陽是第一次踏上冬奧舞台。18歲的她興奮中又有一點緊張，「能和自己剛開始學滑冰時的偶像同場競技，非常榮幸」。她在第三場女單短節目比賽中獲得59.83分，名列第八。

目前中國隊共積10分，暫列第九。美國隊以25分暫居第一，日本隊以兩分之差緊隨其後。