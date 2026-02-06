史上最值錢 今年冬奧獎牌比巴黎奧運貴兩到三倍

我的頻道

編譯吳孟真／綜合外電
本屆冬奧獎牌由義大利國家鑄幣廠與印刷局以回收金屬打造，受貴金屬漲勢帶動，金牌和銀牌的價值，比2024年巴黎奧運貴上兩到三倍。路透
本屆冬奧獎牌由義大利國家鑄幣廠與印刷局以回收金屬打造，受貴金屬漲勢帶動，金牌和銀牌的價值，比2024年巴黎奧運貴上兩到三倍。路透

2026米蘭科爾蒂納冬季奧運會，將在當地時間6日揭幕。受貴金屬漲勢帶動，今年冬季奧運優勝選手的獎牌，對應的貨幣價值寫奧運史上最高，比2024年巴黎奧運貴上兩到三倍。

CNN報導，本屆冬奧共將發放逾700面獎牌，若換算成現金，一面金牌約2,300美元，比兩年前巴奧時高逾一倍；銀牌接近1,400美元，是當時的三倍。FactSet數據顯示，黃金現貨價格自2024年7月巴黎奧運以來，上漲約107%；白銀現貨上漲200%。

本屆冬奧獎牌由義大利國家鑄幣廠與印刷局以回收金屬打造。據奧運官方公布數據，一面506公克的金牌，僅含6公克黃金，其餘由白銀製成；而銅做的銅牌，重420公克，每面價值僅約5.6美元。

倫敦拍賣行Baldwin's指出，自1912年瑞典斯德哥爾摩奧運以來，奧運金牌就不曾以純黃金打造。當年獎牌重量只有26公克，按當時金價計算，價值不到20美元，即使經過美國消費者物價指數（CPI）調整，如今也只值約530美元。

Baldwin's古錢幣部門主管喬爾尼（Dominic Chorney）表示，若以收藏品來看，奧運獎牌售價遠高於對應的貨幣價值。該拍賣行在2015年，以2.6萬美元售出一面1912年斯德哥爾摩奧運金牌，隔年又以875美元售出一面1920年安特衛普奧運銅牌。

不過，喬爾尼說，大多數奧運獎牌永遠不會出現在拍賣場上，「奧運選手賣掉獎牌的機率很小，因為他們對獎牌很珍惜」。

金銀價格近日劇烈波動，但仍可能持續推高奧運獎牌的財務價值。盛寶銀行大宗商品策略主管韓森（Ole Hansen）說，「我能想像，下屆夏季奧運（2028年）的金牌和銀牌價值，會比本屆冬奧獎牌還要高」。

