谷愛凌去年賺2310萬 排名女運動員第4 但比賽獎金僅占10萬

中美混血的「滑雪女神」谷愛凌去年收入排名女運動員的第四名，極為顯眼。（美聯社）

富比士(Forbes)公布2025年全球收入最高女子運動員排行榜，中美混血的自由式「滑雪女神」谷愛凌 (Eileen Gu)以年收入約2310萬元排名第四；該排行榜前六名中有五人是網球選手，讓谷愛凌顯得特別亮眼。紐約時報 分析，谷愛凌去年2310萬元的收入當中，僅10萬元來自運動獎金。

富比士去年全球收入最高女子運動員榜單前三名依序為：美國網球名將高芙(Coco Gauff，3300萬元)、世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka，3000萬元)及波蘭好手斯威雅蒂(Iga Swiatek，2510萬元)。谷愛凌以2310萬元排名第四，第五名是中國網球選手鄭欽文(Zheng Qinwen，2260萬元)，第六名則是美國女將凱絲(Madison Keys，1340萬元)。

谷愛凌2022年北京冬奧 在大跳台、U型場地技巧與坡面障礙技巧奪下兩金一銀後，連續多年位居全球收入最高女子運動員之列，18歲即成為自由式滑雪史上最年輕的奧運冠軍。

谷愛凌在最新的富比士排名中，收入高於前世界(網球)球后大坂直美(Naomi Osaka)、凱絲，以及職業女籃(WNBA)球星克拉克(Caitlin Clark)。

榜上另一名冬奧選手是41歲復出的「滑雪女王」范恩(Lindsey Vonn，820萬元)，她與美國跨欄選手麥勞克(Sydney McLaughlin-Levrone，820萬元)並列第18名，但這兩人去年的收入都比谷愛凌少約1500萬元。

值得注意的是，谷愛凌去年的滑雪賽事與獎金收入僅約10萬元，其餘2300萬元幾乎全數來自場外的代言收入，金額僅次於高芙，且遠高於其他女子運動員。

倫敦體育行銷公司「Ten Toes」全球營運長赫希曼(Josh Hershman)指出，多數女子運動項目存在「薪資成長追不上曝光度」的結構性問題，但頂尖女子運動員的商業價值卻極高。他說：「她們在各自的運動領域展現明星效應，讓她們成為完美的品牌代言人。」

中美混血的谷愛凌在舊金山出生，2019年起代表中國出賽，她在美中兩大市場皆具備超強吸引力；她與保時捷(Porsche)、紅牛(Red Bull)、瑞士沙夫豪森(IWC Schaffhausen)製錶品牌IWC萬國錶，以及中國的安踏體育(Anta Sports)、羽絨服品牌波司登(Bosideng)服飾、內蒙古蒙牛乳業(Mengniu Dairy)和TCL電子(TCL Electronics)等品牌簽訂長期合約。

赫希曼形容，谷愛凌在商業層面是場「完美風暴」。他說：「如果一名運動員能在美中兩大市場都有真切的故事，那就是必勝贏家。」