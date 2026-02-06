速滑、花滑、高山滑雪實力強 米蘭冬奧美國有望創紀錄奪16金

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
副總統范斯（中）及第二夫人烏莎（右）代表川普總統出席米蘭冬奧，為美國隊加油。（美聯社）
副總統范斯（中）及第二夫人烏莎（右）代表川普總統出席米蘭冬奧，為美國隊加油。（美聯社）

米蘭冬奧6日開幕，美國隊今年有望打破它獲最多冬奧金牌紀錄。美國隊的冬奧最高金牌紀錄是在2002年鹽湖城冬奧拿下10面金牌；但本屆米蘭冬奧比賽項目較鹽湖城冬奧多出近五成，各方押注美國隊可望拿下12面金牌，甚至可能打破挪威隊在上屆北京冬奧創下的16枚冬奧金牌歷史紀錄。

華爾街日報報導，相較2022年北京冬奧，美國隊在米蘭冬奧最可能在競速滑冰、花式滑冰和高山滑雪項目斬獲最大。

其中，41歲復出的滑雪名將、三屆奧運獎牌得主范恩(Lindsey Vonn)最受矚目，她原被看好在8日速降比賽和幾天後的全能比賽奪牌，但1月30日她在冬奧前最後一場世界盃下坡賽中摔傷左膝，十字韌帶撕裂。摔傷後，范恩承認奪牌機會已不如昔，但她說：「只要有一絲希望，就會全力以赴」。

此外，史上獲獎牌最多的美國高山滑雪名將席佛林(Mikaela Shiffrin)也努力復出。大家都期待這位三屆冬奧獎牌得主能在本屆冬奧高山迴轉滑雪項目摘得金牌，甚至再多添一兩面獎牌。

至於美國花式滑冰隊，正朝1950年代以來最強一屆奧運邁進；「四周跳之神」(quad god)男子花式滑冰選手馬里寧(Ilia Malinin)是奪金大熱門，美國隊還有女子單人滑冰世界冠軍、華裔選手劉美賢(Alysa Liu)以及冰舞世界冠軍夫妻檔喬克(Madison Chock)和貝茨(Evan Bates)。

而在競速滑冰場，美國隊新星、年僅21歲的速滑選手斯托爾茲(Jordan Stolz)，已在國際比賽斬獲多枚金牌，預計本屆冬奧他將包攬500米、1000米和1500米三項金牌。

多位在最近幾屆冬奧耳熟能詳的滑雪好手，也在今年回歸美國隊；其中包括速滑選手兼美國代表團旗手傑克遜(Erin Jackson)、自由式滑雪選手霍爾(Alex Hall)、雪車高手漢弗萊斯(Kaillie Humphries)、韓裔單板滑雪女王克洛伊·金(Chloe Kim)以及越野滑雪名將迪金斯(Jessie Diggins) 。

與此同時，美國女子冰球隊希望能延續去年橫掃加拿大隊的輝煌戰績。美國男子冰球隊則將努力爭取自1980年「冰上奇蹟」以來的首面奧運金牌，與上次不同的是，這次美國隊有「國家職業冰球聯盟」(NHL)選手，而且俄國沒參加。

本屆冬奧美國隊實力完整，加上比賽項目增加，可望創下奪得最多金牌的紀錄。圖為5日女...
本屆冬奧美國隊實力完整，加上比賽項目增加，可望創下奪得最多金牌的紀錄。圖為5日女子冰上曲棍球美國隊與捷克隊的比賽。（美聯社）
美國的冰舞世界冠軍夫妻檔喬克(Madison Chock)和貝茨(Evan Ba...
美國的冰舞世界冠軍夫妻檔喬克(Madison Chock)和貝茨(Evan Bates)，看好在本屆米蘭冬奧奪牌。（路透）

