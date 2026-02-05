米蘭冬奧／聖火抵達米蘭 歡呼與抗議交織

冬奧聖火在過去63天內穿越義大利300多座城市後抵達米蘭，最後由史卡拉劇院首席芭蕾舞者曼尼帶入主教座堂廣場。(歐新社)

2026年米蘭－柯蒂納冬季奧運 明天開幕，聖火在義大利 境內歷經63天傳遞，今天抵達米蘭大教堂廣場，數以千計的民眾冒雨迎接，不過也出現支持巴勒斯坦團體與環保人士的抗議。

綜合法新社與路透社報導，2026年米蘭冬奧 聖火，今天抵達米蘭地標的米蘭大教堂（Duomo），期待已久的群眾紛紛給予歡呼與掌聲，聖火是經由知名精品商圈艾曼紐二世拱廊（Galleria Vittorio Emanuele）進入教堂前廣場。

冬奧聖火在過去63天內，透過數以千計的火炬手，穿越義大利300多座城市，在1萬2000多公里的旅行後抵達米蘭，最後由史卡拉劇院（La Scala）首席芭蕾舞者曼尼（Nicoletta Manni）帶入主教座堂廣場（Piazza del Duomo）。

聖火抵達時間比原訂晚了1個多小時，主辦單位表示延誤是因為「民眾熱情以及現場人數眾多，火炬手前進速度減緩」。

廣場附近出現親巴勒斯坦示威者，他們揮舞旗幟聲援加薩居民，市內大學附近也有同性質抗議活動，以色列這次共有10名選手參加冬奧。

稍早，環保團體綠色和平（Greenpeace）在大教堂前抗議，反對義大利石油巨擘埃尼公司（Eni）擔任本屆冬奧贊助商。

環保團體以裝置藝術呈現奧林匹克五環標誌滴落著黑色油污，象徵企業造成全球暖化，並在標語寫著「把污染者趕出奧運」。

聖火明天將繼續在米蘭市內傳遞，途中將經過舉行開幕典禮的聖西羅球場（San Siro Stadium），隨後在和平拱門（Arch of Peace）點燃主聖火。