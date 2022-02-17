冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

谷愛凌決賽一路領先，無懸念奪得冬奧個人第二金。（路透）

北京冬奧 18日早上舉行自由式滑雪女子U型場地技巧決賽，18歲中美混血選手谷愛凌 (Eileen Gu)以95.25分成績，無懸念奪下金牌，加拿大 摘銀奪銅。

決賽進行3輪、取最佳成績排名，谷愛凌首輪93.25分，第2輪95.25分，排名一路領先，第3輪還沒比完就確定拿金。加拿大選手凱茜夏普(Cassie Sharpe)最佳成績90.75分奪銀牌，同胞蕾切爾卡克(Rachael Karker)87.75分拿下銅牌。

U型場地技巧是谷愛凌最擅長的項目，在該項目上排名世界第一，在2020年冬青奧會和去年世錦賽均拿到金牌，本賽季獲得4站世界杯冠軍，外界早已看好她是奪冠熱門選手。

前一天的資格賽，谷愛凌以第二跳全場最高分的成績進入決賽。谷愛凌在確定晉級後表示：「我是本屆冬奧會唯一一個進了三個項目決賽的選手，從開幕式到今天，我沒有一天休息，一直在訓練、比賽。其實是挺累的，但我為冬奧會準備了一年。之前除了訓練外，每周還會跑個半程馬拉松，因為我知道奧運會肯定不容易，但我已經準備好了。」

在之前的大跳台和坡面障礙比賽中，谷愛凌已經為中國隊斬獲一金一銀。