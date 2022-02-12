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德國奪雪車雪橇第6枚金牌  中國鋼架雪車排第9

中新社北京2月12日電
德國選手漢娜·奈澤以四輪4分07秒62的成績奪得女子鋼架雪車冠軍。(美聯社)
德國選手漢娜·奈澤以四輪4分07秒62的成績奪得女子鋼架雪車冠軍。(美聯社)

北京冬奧會女子鋼架雪車比賽12日在國家雪車雪橇中心結束爭奪，德國選手漢娜·奈澤以四輪4分07秒62的成績奪得冠軍。中國代表團女旗手趙丹和隊友黎禹汐位列第9、第14。

女子鋼架雪車比賽為期2天，每天進行2輪滑行，4輪滑行總用時最短者獲勝。在11日舉行的女子鋼架雪車前兩輪比賽中，奈澤以0.21秒的成績落後澳大利亞選手賈克琳·納拉科特。在12日的第三輪比賽中，奈澤表現神勇，滑出了1分01秒44的好成績反超納拉科特位居榜首，這一成績也刷新了「雪游龍」的女子鋼架雪車賽道紀錄。第四輪比賽，奈澤穩扎穩打以四輪4分07秒62的成績將這枚金牌收入囊中。這是德國隊在本屆冬奧會收穫的第6枚雪車雪橇項目金牌。

雪車雪橇堪稱冬奧會速度最快的項目，這項「勇敢者的遊戲」最高時速可超130公里，被譽為「冰上F1」。本屆北京冬奧會上雪車雪橇大項包含雪車、鋼架雪車、雪橇3個分項，共設10枚金牌。而在已經結束的雪橇、鋼架雪車2個分項中，德國軍團包攬了全部6枚金牌，進一步鞏固了其在該項目的統治地位。 

相比底蘊深厚的德國隊，鋼架雪車在中國發展較晚，甚至中國鋼架雪車國家隊也是2015年借北京冬奧會成功申辦的契機才成立。在北京冬奧周期內，中國鋼架雪車進步明顯。11日晚男子鋼架雪車選手閆文港為中國奪得首枚雪車雪橇獎牌後，也讓人對2名中國姑娘的表現充滿期待。

女子鋼架雪車比賽中，今年19歲的趙丹奪得第9名。(美聯社)
女子鋼架雪車比賽中，今年19歲的趙丹奪得第9名。(美聯社)

在11日舉行的前兩輪比賽中，趙丹、黎禹汐暫列第4、第10位。而12日的第三、四輪比賽中，2位選手在滑行中均出現一些失誤，四輪比賽過後排在第9、第14。儘管遺憾未能站上領獎台，但首次參加冬奧會的2位中國姑娘已經實現了突破，書寫了屬於她們的歷史。

今年19歲的趙丹是中國鋼架雪車隊年齡最小的選手。2020年，趙丹代表中國隊參加冬青奧會並取得第7名；2021/2022賽季她在洲際杯因斯布魯克站比賽中奪冠。賽後回顧過去幾年的表現，趙丹表示自己已無遺憾，「（這幾年）每一步都是在書寫我自己的歷史和里程碑」，她希望未來有更多人認識鋼架雪車項目，也希望有更多運動員加入鋼架雪車，讓這項運動更加普及。

黎禹汐則表示，過去幾年的訓練非常艱辛，但能參加冬奧會便證明自己選擇鋼架雪車是正確的。以前中國隊要遠赴海外訓練，如今有了「雪游龍」賽道中國運動員訓練會更方便。現階段中國鋼架雪車國家隊還很年輕，再經過幾個賽季的磨煉，未來一定會取得更好的成績。

北京冬奧 德國 運動員

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