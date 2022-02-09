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冬奧／美名將雪佛林坐地痛哭 網：她承受壓力如拜爾絲

編譯郭宣含／綜合9日電
北京冬奧女子曲道賽奪金大熱門、美國滑雪好手米凱拉．雪佛林9日在比賽中再度出現失誤，摔出彎道後，在雪堆中哭坐良久黯然離場。（美聯社）
北京冬奧女子曲道賽奪金大熱門、美國滑雪好手米凱拉．雪佛林9日在比賽中再度出現失誤，摔出彎道後，在雪堆中哭坐良久黯然離場。（美聯社）

美國滑雪明星米凱拉．雪佛林(Mikaela Shiffrin)9日在北京冬奧另一項被看好奪金牌的曲道賽(slalom)中，再次因失誤爆冷門出局。

26歲的雪佛林9日在曲道賽打滑錯過第四道旗門(gate)，而失去比賽資格；在她失誤後，滑到賽道旁坐在雪堆中，將頭埋進雙臂哭泣許久；在不到48個小時前，她才在被看好拿下金牌的大曲道賽事中摔倒。

雪佛林在連續兩次失誤出局後，許多人感到震驚並紛表不捨；有些網友指出，雪佛林的處境跟東京奧運退賽的體操天后拜爾絲(Simone Biles)相似，兩人均多次贏得金牌並背負眾人期待參賽；拜爾絲在一年半前的東京奧運退賽，並呼籲應該保護自己的身心。

北京冬奧女子曲道賽奪金大熱門、美國滑雪好手米凱拉．雪佛林9日在比賽中再度出現失誤...
北京冬奧女子曲道賽奪金大熱門、美國滑雪好手米凱拉．雪佛林9日在比賽中再度出現失誤，摔出彎道後，在雪堆中哭坐良久黯然離場。（歐新社）

父親驟逝 她背部負傷

其他網友表示，雪佛林一定承受巨大壓力，尤其是她父親兩年前驟逝，讓她一度想從此高掛滑雪板；雪佛林參賽前並未處於最佳身心狀況，除了父親逝世，她去年年底訓練時還出現背部問題。

雪佛林9日賽後表示，她很想打電話給爸爸，「他可能會叫我撐過去，但他不在我身邊安慰我，所以我對他蠻生氣的。」

但NBC報導雪佛林比賽失誤時直指：「這般錯誤令人難以置信」，「比賽甚至還沒開始就結束了」，「等了四年，夢想卻轉瞬湮滅」，「這般失誤令人失望，肯定遺臭千年。」

NBC播報方式 觀眾批麻木不仁

NBC報導並放大雪佛林的失落神情，引發不少網友譴責NBC麻木不仁。

一名網友表示，因為奧運選手表現不佳而羞辱對方，似乎違反奧運初衷；另一名網友表示遺憾，並聯想到拜爾絲與運動員承受的瘋狂壓力。

雪佛林在賽後告訴NBC，她在一個轉彎險些滑倒，但她不容自己犯錯；「這讓我懷疑起過去15年，我對滑雪、曲道賽和比賽心態的一切認知，我還在消化這一切。」

「這感覺失望透頂，就像努力到頭卻成了一場空。」雪佛林滿臉淚水說，自己從未遇過這種情況，「我不知道該怎麼辦。」

芝加哥論壇報指出，運動員表現可能不符期待，但雪佛林不會是最後一位跌倒的運動員，媒體無法扶住他們，但至少可以讓他們不要跌得那麼痛。

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