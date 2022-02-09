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任子威無緣短道速滑1500米決賽 賽後坦言：包袱有點重

中新社北京2月9日電
中國隊冬奧運動員任子威。圖為任子威在男子短道速滑1000米決賽奪冠後的現場。(美聯社)
中國隊冬奧運動員任子威。圖為任子威在男子短道速滑1000米決賽奪冠後的現場。(美聯社)

在本屆冬奧會上已經有兩枚金牌在手的任子威，未能在自己的強項1500米上再下一城。在9日進行的1500米半決賽上，這位中國短道速滑名將因為被判犯規無緣決賽。他在賽後坦言包袱有些重，希望外界把自己當一個「小透明」。

北京冬奧會上，任子威已經取得混合團體接力和男子1000米兩枚金牌。1500米本是他的最強項，本賽季世界杯四站分站賽他一人獨得三枚單項金牌，其中兩枚來自1500米。因此，1500米賽場堪稱他的真正主場。

當天首先進行四分之一決賽，任子威狀態輕鬆，他以2分15秒084排名小組第一，順利晉級半決賽。另外兩名中國小將孫龍、張添翼無緣晉級。

半決賽中，每一小組有7名選手參賽，祗有前兩名能够晉級最終的決賽，競爭相當激烈。任子威從第五道出發後，很快滑到了中間位置；後半程任子威與匈牙利華裔名將劉少昂交替領滑，倒數第三圈時，韓國選手朴章爀從內道超越任子威，最終劉少昂率先撞線，朴章爀和任子威緊隨其後。

然而，經過裁判視頻回放審議結果，判定任子威在直道滑行中手臂阻擋犯規，從而取消他的成績，導致任子威無緣決賽。

賽後復盤時，任子威稱自己犯了「低級錯誤」。他反思說可能是「包袱有點重」、「想的多了」，以至於沒有注意到細節。此外，其他兩位參加該項的隊友在四分之一決賽時即出局，也讓自己感到壓力。

「帶著這種心態比賽就不對，上場前就輸了」，任子威自責說，最後兩圈為什麼沒有全力從外道超越、為什麼和對手發生碰撞，都是自己所犯的錯誤。

他說，出現錯誤就要好好總結，今日比賽結束了，開始好好調整，「短道就得一輪一輪去打」。他還希望外界減少對他的關注，繼續把他當成「小透明」。接下來，任子威還將參加男子接力5000米等比賽。 

在最終的1500米決賽中，韓國名將黃大憲以2分09秒219獲得冠軍，加拿大選手杜博伊斯、俄羅斯奧委會隊葉利斯特拉托夫分別以2分09秒254和2分09秒267獲得二、三名。

當天還進行了女子項目比賽。在女子3000米接力半決賽上，中國隊滑出4分04秒383順利晉級決賽；在女子1000米預賽上，韓雨桐、曲春雨和張楚桐參加，三名選手均晉級下一輪比賽。

北京冬奧 華裔 俄羅斯

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