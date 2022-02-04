冬奧／中國冰壺遭絕殺 無緣3連勝

趙洋將在資格賽第二輪爭取決賽席次。（路透）

2022年北京冬奧會第二比賽日進行冰壺、冰球和自由式滑雪三個大項的比賽。冰壺混雙，中國組合范蘇圓與凌智遭瑞典 隊6：7絕殺惜敗，目前循環賽戰績為兩勝一負；中國女子冰球隊即使實力有差距，但全隊打得頑強，最終1：3不敵捷克隊；自由式滑雪進行了男、女子雪上技巧的第一輪資格賽，趙洋和李楠雖然未能直接晉級決賽第一輪，不過都還有繼續通過資格賽第二輪的機會爭取決賽席位。

中國冰壺組合范蘇圓與凌智首日7：6擊敗瑞士隊，3日上午6：5戰勝澳洲隊後，在與瑞典隊的較量中，被對方以6：7絕殺惜敗無緣三連勝。目前義大利隊2戰全勝暫列首位，中國隊、捷克隊、英國隊和瑞典隊都是2勝1負緊隨其後，澳洲隊三戰皆負墊底。

中國女子冰球隊時隔12年再次回到奧運 舞台，面對第一次站上奧運賽場的捷克女子冰球隊，中國女冰最終以1：3落敗。

同組另一場比賽，日本隊3：1擊敗瑞典隊取得開門紅。另一小組，上屆奧運會亞軍加拿大 隊12：1大勝瑞士隊。衛冕冠軍美國隊在全場射門超過50次占據絕對優勢的情況下5：2擊敗芬蘭隊。

女子雪上技巧賽第一輪資格賽，中國選手李楠以63.32分的成績位列所有30位選手第19名，進入資格賽第二輪。資格賽第二輪將於6日舉行，如果拿到前10，還有機會晉級決賽。衛冕冠軍、法國名將拉方特（Perrine Laffont）和2014年冬奧會金牌得主加拿大的杜福爾-拉龐特（Justine Dufour-Lapointe）排名前10直接晉級決賽。

男子雪上技巧第一輪資格賽，趙洋在冬奧首秀以61.47分排名第28位，不過作為中國第一位在該項目上參加冬奧會的男子運動員，趙洋將在5日進行的資格賽第二輪中爭取決賽席位。衛冕冠軍、也是賽前奪冠熱門的加拿大名將金斯伯里（Mikael Kingsbury）排名首位，與其他九位選手直接晉級決賽。