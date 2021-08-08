東奧閉幕／中國38金 6大運動明星還沒贏夠

田徑男子百米半決賽，中國選手蘇炳添以9.83秒的打破亞洲紀錄。(中新社)

東京奧運 8日閉幕，中國 斬獲38金32銀18銅共計88枚獎牌績，在迭創佳績的中國軍團裡，有這樣一些選手讓人印象深刻：他們因奧運而成名，奧運更因他們而精采。

蘇炳添／田徑100米第6名

在披金掛銀的中國軍團，蘇炳添的男子百米名次顯得有些暗淡，但他創造了9秒83的亞洲紀錄，成為目前全球跑得最快的第12人，黑人獨霸的奧運跑道，中國速度跑出了比金牌更重的份量。

乒乓球男子團體決賽，許昕/馬龍（左）對陣德國隊。（ 新華社）

馬龍／桌球男單、男團金牌

唯一一個蟬聯桌球（乒乓球）男單冠軍的球員，在人才輩出的中國桌球隊，33歲的年齡對馬龍來說不是障礙，因為他稱：「只要心懷熱愛，永遠是當打之年。」

女子200米蝶泳，張雨霏以2分03秒86的成績摘得金牌，並打破奧運記錄。 （中新社）

張雨霏／蝶泳2金2銀

里約奧運張雨霏才18歲，青澀且不起眼，誰想的到5年之後，她不僅成為中國軍團獎牌最多的選手，而且兩枚金牌涵蓋了兩種泳姿。里約是她征戰奧運的起點，東京是她脫穎而出的舞台，也許三年後的巴黎，將見證又一個東方巨星誕生。

女子鉛球決賽，鞏立姣以20米58的個人最佳成績奪冠。 （中新社）

鞏立姣／女子鉛球金牌

奧運「四朝元老」鞏立姣刷新剛創造的個人最好成績和今年世界最好成績，也是中國奧運史上首枚田賽項目金牌。她更以一己之力，帶熱了女子鉛球這項冷門運動。

男子200米個人混合泳決賽中，汪順奪冠。（新華社）

汪順／200米混泳金牌

美國 從2004年雅典奧運包攬男子200米個人混合泳金牌。那時汪順才10歲。誰料到東京奧運，27歲的汪順終結美國四連冠，成為男子200米個人混合泳的新霸主。

東京奧運施廷懋展獲兩金。（新華社）

施廷懋／三米跳板雙人和單人金牌

她參加了兩屆奧運，均將女子三米跳板的單人和雙人金牌收入囊中，這一成績只有有已退役的「跳水女皇」郭晶晶能與之比肩。