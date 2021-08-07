東奧／生涯只跑過3場全馬 美國女將馬拉松奇蹟摘銅

美國選手賽德爾拿下銅牌。（路透）

東京奧運 女子馬拉松 7日在日本北海道札幌舉行，最終由肯亞選手傑普徹徹（Peres Jepchirchir）、科斯蓋（Brigid Kosgei）金包銀，而美國 選手賽德爾（Molly Seidel）則是拿下銅牌，且令人訝異的是這僅是她生涯所參加的第三場全馬賽事。

今年東京奧運馬拉松賽事，在考量氣溫因素下移師到北海道札幌舉行，一度引發爭議，而今天的女子馬拉松也選在早上6點就鳴槍，不過氣溫仍是超過25度、濕度也在80%上下，選手完賽時的氣溫則已經逼近30度，對於馬拉松選手來說是一大考驗。

女子馬拉松由肯亞選手傑普徹徹（左）、科斯蓋（中）金包銀，而美國選手賽德爾（右）則是拿下銅牌。（新華社）

最終肯亞好手傑普徹徹以2小時27分20秒率先抵達終點，超越了世界紀錄保持人科斯蓋的2小時27分36秒，不過傑普徹徹的成績也受到氣溫影響，是女子馬拉松自從1984年洛杉磯奧運會列入比賽項目以來的第2慢金牌成績，僅優於1992年巴塞隆納奧運俄羅斯金牌葉戈羅娃的2小時32分41秒。傑普徹徹賽後說：「天氣太熱了，這讓比賽變得很不容易，我已經試圖努力對抗這樣的天氣。」

至於拿下銅牌的美國選手賽德爾，雖然是以中長距離起家，不過她直到去年2月才首度參與全馬賽事，就跑出2小時27分31秒的佳績，而這次東京奧運也僅是她生涯的第3場全馬賽事，不過就為美國拿下自從2004年的卡斯特（Deena Kastor）以來的首面女子馬拉松獎牌。

賽德爾坦言，能夠為美國贏得這面獎牌讓她相當訝異，也覺得美夢成真，「我很喜歡跑馬拉松的感覺，緩慢的研磨並在最後擠壓自己，這與一些較短距離的比賽非常不同，不過兩個我都很喜歡。」