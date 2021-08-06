東奧／日本女籃後衛破紀錄18助攻 地主退法國闖金牌戰

日本隊以87：71力退法國隊，將隊史最佳紀錄從4強一舉推進到金牌戰，8日最終戰將挑戰尋求7連霸的美國隊。圖為賽後日本隊全隊歡呼慶祝。美聯社

目標將東京奧運 女籃金牌留在家鄉，日本 隊今天4強賽在當家後衛町田瑠唯破奧運紀錄18助攻穿針引線下，以87：71力退法國隊，將隊史最佳紀錄從4強一舉推進到金牌戰，8日最終戰將挑戰尋求7連霸的美國 隊。

身高162公分的町田瑠唯，8強賽只打20分鐘就傳出平奧運紀錄的15助攻，今天碰法國改寫紀錄，她半場就傳出9助攻，助隊從首節14：22到半場41：34反超，第三節她更單節送出7助攻，一舉改也奧運女籃單場最多助攻紀錄。

日本女籃第三節飆進5記三分彈，助攻多出自町田瑠唯之手，三節打完已取得68：50大幅領先，第四節東藤奈奈子兩罰俱中後，差距更達20分。

町田瑠唯第四節7分16秒下場時，助攻數已經累積到18次，日本取得74：50優勢，法國最後兩分鐘雖祭出壓迫防守縮小差距仍為時已晚，以71：87落敗後落入台灣時間明天下午3點的銅牌戰，將和塞爾維亞隊爭站上頒獎台的機會。

日本今天外線22投11中，全隊28次助攻，町田瑠唯就包辦18次，全隊以赤穗向日葵17分最高。

今天以79：59大勝塞爾維亞的美國，尋求7連霸的最後一步將在美東時間7日晚上10點半接受地主挑戰。