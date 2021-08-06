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東奧／美國隊屢破個人紀錄 3大短跑項目卻無緣奪牌

體育新聞組 / 綜合報導
美國男子400公尺項目選手柴里。(路透)
美國男子400公尺項目選手柴里。(路透)

東京奧運即將步入尾聲，向來於田徑場上奪牌無數的體育大國美國今年似乎不太順遂，在100、200、400公尺項目他們都擁有參賽選手中最好的個人紀錄，然而最終卻無人能在這三個項目奪得任何金牌。

男子400公尺金牌最終由來自巴哈馬的選手賈迪納（Steven Gardiner） 43秒85的成績拿下，這也是他生涯自2016年里約奧運男子 4x400接力賽獲得銅牌後，斬獲的第二面奧運獎牌。銀牌則由哥倫比亞選手贊布拉諾（Anthony Jose Zambrano）以44秒08的成績獲得，銅牌為格拉納達詹姆斯（Kirani James）的44秒19。

美國的柴里(Michael Cherry)雖然跑出個人最佳的44秒21，卻僅能排第四，上屆奧運金牌得主諾曼(Michael Norman)當年跑出43秒45勇冠全球，本屆僅以44秒31排名第五。

據統計，除了1980年美國抵制當年在莫斯科舉辦的奧運會外，他們過去僅有3次無緣在男子400公尺項目中奪下獎牌（1908、1920、2012），往年美國光在400公尺就拿下了38面獎牌，其中有19面是金牌。

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