東奧／「為羽球而生」 印尼女雙「金」勵志

印尼波利（左）與拉哈育（右）在東奧羽球女雙摘金。（美聯社）

生涯首度闖入奧運金牌戰就美夢成真登頂，印尼羽球 女雙組合波利／拉哈育，2日在球場相擁痛哭，這不但是印尼羽球史上第一面女雙奧運金牌，更是用球拍逆轉人生的勵志故事。

九年前倫敦奧運，波利和佐哈里的組合被看好能從分組賽出線，但因出現不符合運動精神的「放水」打法遭判失格；東京奧運 她與第三個不同搭檔拉哈育一起打進金牌戰，更以21：19、21：15力退中國組合陳清晨／賈一凡，寫下印尼羽球隊史的新猷。

33歲的波利兩歲喪父，家境不富裕，小時候沒有羽球拍，是用細竹做成克難球拍練習，她母親還曾賣掉自己衣服，只為籌錢幫女兒買球拍圓夢；波利很快嶄露頭角，但倫敦失利、里約奧運也沒能站上頒獎台，她原本搭檔退休，改和小十歲的拉哈育合作。

波利提到，四年前和拉哈育搭檔，她曾「放話」，告訴搭檔想拿冠軍就要非常努力，「我告訴她，我已經不年輕了，不是20歲小女生，所以妳必須緊緊跟著我，不是用走的，是用跑的。」拉哈育很爭氣，讓波利完成13歲就立下的奧運奪金夢想，爆哭後的她說：「我知道我是為羽球而生，那時我的信念就是為印尼創造歷史。」

本屆奧運中國羽球隊五項目都闖金牌戰，僅女單和混雙帶走金牌，不過收穫二金四銀仍是最大贏家。