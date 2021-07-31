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東奧／男4x100米混合泳 美10連霸破世界 德雷塞爾第5金

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東奧／男4x100米混合泳 美10連霸破世界 德萊塞爾第5金

編譯林育正／綜合31日電
美國從未在奧運游泳男子4x100公尺混合式落敗，現在不僅延續優良傳統完成10連霸，更以3分26秒78的成績寫下新世界紀錄。（歐新社）
美國從未在奧運游泳男子4x100公尺混合式落敗，現在不僅延續優良傳統完成10連霸，更以3分26秒78的成績寫下新世界紀錄。（歐新社）

美國從未在奧運游泳男子4x100公尺混合式落敗，現在不僅延續優良傳統完成10連霸，更以3分26秒78的成績寫下新世界紀錄。

美國隊由墨菲(Ryan Murphy)打頭陣負責仰式，游出52秒31，第二棒安德魯(Michael Andrew)蛙式繳出58秒49；第三棒德萊塞爾(Caeleb Dressel)游蝶式以49秒03完成，壓軸艾普爾(Zach Apple)自由式游出46秒95，順利奪金。銀牌和銅牌，則是由英國和義大利拿下。

這一面金牌，更是德萊塞爾本屆奧運的第五面金牌，也是美國史上第四位，在單屆奧運能拿下至少五金的游泳選手。

美國從未在奧運游泳男子4x100公尺混合式落敗，現在不僅延續優良傳統完成10連霸...
美國從未在奧運游泳男子4x100公尺混合式落敗，現在不僅延續優良傳統完成10連霸，更以3分26秒78的成績寫下新世界紀錄。美國隊由墨菲(Ryan Murphy)打頭陣負責仰式。（歐新社）

女子4x100米個人混合泳 澳洲奪金 美國獲銀

世界新聞網／輯

8月1日，東京奧運會游泳男子4x100米混合泳接力比賽結束，美國隊以3分26秒78奪得金牌並打破世界紀錄，德雷塞爾一日雙金，加冕五金王！

英國和義大利分獲銀銅牌。由徐嘉余、閆子貝、孫佳君、何峻毅組成的中國隊第七個到邊，但被判犯規。

女子4x100米個人混合泳賽，澳大利亞接力隊奪金，美國隊獲銀，刷新奧運會紀錄的成績摘得金牌。

由凱莉·麥基翁、切爾西·霍奇斯、艾瑪·麥基翁以及凱特·坎貝爾組成的澳大利亞隊以3分51秒60的成績奪得冠軍，刷新奧運會紀錄。

麥基翁 個人獎牌數上升至7枚

剛剛在半個小時前贏得女子50米自由泳金牌的艾瑪·麥基翁再次摘金，本屆賽事個人獎牌數上升至7枚（4金3銅）。

美國隊3分51秒73位居次席，加拿大隊3分52秒60位居第三。

由彭旭瑋、唐錢婷、張雨霏、楊濬瑄組成的中國隊成績為3分54秒13，位列第四，憾失領獎台。

女子4x100米個人混合泳賽，澳大利亞接力隊奪金，刷新奧運會紀錄的成績摘得金牌。...
女子4x100米個人混合泳賽，澳大利亞接力隊奪金，刷新奧運會紀錄的成績摘得金牌。（歐新社）

東京奧運 游泳 德萊塞爾

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