中國隊37歲呂小軍 攬81公斤級舉重金牌

東京奧運會舉重男子81公斤級決賽中，37歲的中國選手呂小軍奪冠。新華社

在東京剛剛過完37歲生日的呂小軍31日打敗一眾20歲出頭的年輕人，以374公斤的總成績將東京奧運 會男子舉重81公斤級金牌攬入懷中，這也是他繼倫敦 奧運會奪金後，人生收穫的第二塊奧運會金牌。他也由此成為奪冠時年齡最大的舉重項目奧運冠軍。

當天共有10名選手參賽，倫敦奧運會77公斤級冠軍呂小軍的有力對手全是20多歲的新人，他贏得並不輕鬆。抓舉比賽中，意大利舉重新秀、今年的歐錦賽冠軍皮佐拉托野心勃勃，他和呂小軍的開把重量都是165公斤。也許是操之過急，先行試舉的皮佐拉托試舉165公斤失敗，但是沒想到在他之後上場的呂小軍也未能舉起這一重量，兩人重回同一個起跑線。

東奧81公斤級舉重決賽，呂小軍奪冠後慶祝。新華社

在里約奧運會上奪得77公斤級銀牌的呂小軍沒有受到開把失敗的影響，連續兩次試舉成功，將抓舉成績定格在170公斤；而24歲的皮佐拉托在第二次試舉成功舉起165公斤之後，第三次試舉再次失敗。

挺舉和總成績兩項世界紀錄保持者呂小軍費勁地舉起197公斤後不斷搖頭，似乎對自己並不滿意。而皮佐拉托穩穩地舉起200公斤，一下子將兩人的總成績差距縮小到兩公斤。兩人的挺舉第二次試舉都不容閃失，千鈞一髮時刻，中國 隊戰術突變，開出204公斤的重量，讓開出203公斤試舉重量的皮佐拉托先舉。皮佐拉托似乎無法承受這樣的壓力，試舉失敗，經驗老到的呂小軍反而漸入佳境，以完美的下蹲挺成功舉起204公斤，總成績一下子甩開對手9公斤之多。

皮佐拉托最有一舉只有舉起210公斤才能實現翻盤，這一重量比呂小軍的挺舉世界紀錄還多出3公斤。絕境並未激發出皮佐拉托的血性，他未能上演奇跡，試舉失敗。金牌到手的呂小軍也放手一搏試圖改寫世界紀錄，雖然沒有成功，但他已經創造了另一項世界紀錄——成為奪冠時年齡最大的舉重奧運冠軍。之前的紀錄是1964年東京奧運會男舉82.5公斤級冠軍帕魯費爾德保持的，他奪冠時的年齡是36歲零40天。

由於皮佐拉托挺舉只成功一次，25歲的多米尼加人博納特憑藉穩紮穩打，以367公斤的總成績反超奪銀。皮佐拉托以365公斤的總成績摘取銅牌，他曾在今年的歐錦賽上舉起過370公斤的總成績。

賽後，中國隊在觀眾席上高喊：「呂小軍，永遠的神！」中國男隊主教練于傑難掩激動，看著登上領獎台的呂小軍，他說：「讓我好好欣賞一下他領獎，讓我好好平靜一下。」女隊主教練張國政則感慨說：「我當隊員時，呂小軍剛剛進入國家隊。他能堅持到今天真是一個奇跡。」

呂小軍奪冠後將教練抱起慶祝。新華社

呂小軍賽後不談退役，反而霸氣地說：「如果你們在明年世錦賽上看到我，那你們將在巴黎奧運會上也看到我。」

至此，中國男舉參加的比賽全部結束，四人參賽，全部奪冠。目前已奪得5塊金牌、1塊銀牌的中國隊還剩下兩員女將等待出戰，分別是87公斤級的汪周雨和87公斤以上級別的李雯雯，她們的比賽將在8月2日舉行。