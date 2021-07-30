東奧／打哭依瑟儂 戴資穎逆轉闖羽球女單4強

戴資穎女單8強賽遇苦戰。特派記者余承翰／東京攝影

生涯第3度奧運 旅程，台灣「世界球后」戴資穎在東京闖進8強，突破過去兩屆止步16強的個人成績，但今天8強賽碰泰國 依瑟儂（Ratchanok Intanon）陷入苦戰，首局先讓出，第二局又陷入10：14落後，小戴先回敬7：0攻勢逆轉，決勝局再頂住拉鋸壓力，以14：21、21：18、21：18逆轉，逼出依瑟儂眼淚下辛苦拿到女單4強門票，離目標的頒獎台再進一步。

27歲的小戴只比依瑟儂大1歲，兩人都曾有「天才少女」封號，第一次國際賽碰頭已要回溯到2010年，今天已是兩人生涯第30度交手；小戴在過往對戰只取得15勝14敗的些微優勢，最近最近3次交手，包括年初兩次泰國站碰頭，小戴雖取得3連勝但都打滿3局，今天首局也是在7：3領先下被逆轉，被依瑟儂打出一波13：3攻勢，進而以21：14拿下首局。

第二局小戴數度落後4分，但在10：14下打出7：0逆轉攻勢，儘管自己反拍掛網結束連續得分，仍以21：18扳平戰局。

決勝局雙姝比分拉鋸，小戴9：7領先時瓦解依瑟儂對角線調動，回擊的網前小球反讓依瑟儂倒在網前，堪稱今日最精彩的一球。小戴拿下分數後乘勝追擊，技術暫停時取得11：7優勢，恢復比賽後依瑟儂雖連拿2分，但先發生發球失誤，小戴搶網、重扣又接連換成分數，領先擴大到14：10，但依瑟儂回敬5：1攻勢追平到15：15，小戴回球出界再讓出2分，所幸關鍵挑戰成功，止血後再扣小球追平，17：18落後時再出現翻網過的幸運球追平比數，最後靠依瑟儂連續失誤拿到賽末點，並在第一個機會就兌現，以21：18逆轉搶進4強賽。

4強賽小戴將碰印度 名將辛德胡（P. V. Sindhu），小戴里約奧運就是敗給辛德胡遭淘汰，明天晚上將尋求甜蜜復仇。