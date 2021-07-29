羽球／生涯30度對上強敵依瑟儂 戴資穎明拚4強

戴資穎明天迎接東京奧運8強戰。特派記者余承翰／東京攝影

27日順利取得分組第一資格的「世界球后」戴資穎，直接晉級東京奧運 女單8強，突破自己過去兩屆奧運的16強成績，她的對手也已出爐，確定再對上泰國 好友依瑟儂（Ratchanok Intanon），上演生涯第30度對決。

依瑟儂28日女單16強賽以直落2拍下印尼 東宗（Gregoria Mariska Tunjung），取得對決戴資穎資格；27歲的戴資穎只比依瑟儂大1歲，兩人都曾有「天才少女」封號，第一次國際賽碰頭已要回溯到2010年，11年後兩名長年對手要在最高殿堂碰頭，勝家才能取得獎牌戰資格。

過去29度碰頭，兩位好手成績相當，戴資穎只取得15勝14敗的些微優勢；最近3次交手，包括年初兩次泰國站碰頭，戴資穎取得3連勝，不過3戰都打滿3局，明天登場的第30度對決預計有番苦戰。

昨日賽程輪空的戴資穎不諱言，奪牌就是東京奧運目標，不過能晉級8強的選手，放眼望去都不好打，8強會盡力表現，希望控制好自己失誤。

東奧羽球場戰況激烈，男單小組賽最終日賽程，地主名將「世界球王」桃田賢斗就爆冷敗給南韓許侊熙，沒能挺進淘汰賽；男雙世界排名第一的印尼組合山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）也以直落2敗給馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，無緣4強。