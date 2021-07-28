東奧／逆轉中國…日本橋本大輝 體操個人全能摘金

日本19歲新星橋本大輝以總分88.465成績在體操男子個人全能決賽奪金，是日本在此項目連3屆奪金牌。（新華社）

東京奧運 28日舉行體操男子個人全能決賽，日本 19歲新星橋本大輝在最後一項「超車」，以總分88.465成績奪金，是日本在此項目連3屆奪金牌。

中國 選手肖若騰原本一路領先，但日本選手橋本大輝在單槓項目演出大逆轉拿下金牌；肖若騰以總分88.065獲銀牌；俄羅斯好手納戈爾內（Nikita Nagornyy）以總分88.031得銅牌。

東奧體操男子個人全能項目決賽共24名選手出場，比賽分6種項目，以總成績爭排名。橋本大輝在最初的地板動作拿下14.93分，第2項鞍馬動作拿下15.166分暫居首位，但第4項跳馬結束後，排名掉至第4。他在第5項雙槓拿到15.300分，排名暫居第三，最後拿手的單槓獲14.933高分，總成績88.465分，逆轉奪下金牌。

日本19歲新星橋本大輝以總分88.465成績在體操男子個人全能決賽奪金，是日本在此項目連3屆奪金牌。（新華社）

這是日本繼內村航平在倫敦奧運、里約奧運的體操男子個人全能項目二連霸後，日本連三屆奧運奪金牌。

橋本奪金後說：「人生中最高興的瞬間實在很難用言語表達，我在頒獎台上很希望是（日本隊）團體一起上台領獎，有隊友的應援，我才有好的表現。我現在如果流淚的話，會變成是滿足於現狀，我想，冠軍不需流淚，只需往前進，金牌或銀牌都一樣重，但我感受到的是至今辛苦累積的『重』。」

橋本還說：「五年前不覺得自己能站在這裡，那簡直做夢。但那後來這變成我的目標，我努力去實現，現在正沉浸在這個現實中，今後作為冠軍保持人，我會勤奮不懈。」

橋本大輝身材小，國小、國中時在班上的位置都坐在最前排，進到高中時，身高僅153公分、體重不到50公斤。他食量原本很小，吃一碗拉麵就覺得飽，進高中就讀時，深知如果要靠體操贏人，一定要鍛鍊身體才行，因此努力加餐飯，晚餐從一碗白飯努力吃兩碗。

橋本大輝家中三兄弟當中排行老三，個性不服輸。小學低年級時，被長輩糾正說動作太危險時，他回答說：「我哥哥會的動作我也會。」他19歲進順天堂大學就讀，被看好是內村航平的接班人。