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東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

挺過2度染疫 英國狄恩200米自由式摘金

體育新聞組╱綜合報導
曾兩度染疫的英國游泳選手Tom Dean，27日以刷新全國紀錄的1分44秒22，奪下東京奧運男子200公尺自由式金牌，為英國新添一筆戰績。（美聯社）
曾兩度染疫的英國游泳選手Tom Dean，27日以刷新全國紀錄的1分44秒22，奪下東京奧運男子200公尺自由式金牌，為英國新添一筆戰績。（美聯社）

東京奧運如火如荼進行之際，英國游泳選手狄恩（Tom Dean） 27日奪下男子200公尺自由式金牌，為英國新添一筆輝煌戰績，但他成功摘金的背後，其實曾兩度染疫而中斷訓練，這些波折讓此刻的榮耀顯得更珍貴。

影音來源：YouTube

在這場龍爭虎鬥的游泳競賽中，最初南韓好手黄善宇（Hwang Sun-woo）領先，但狄恩在最後50公尺猛力衝刺，最終擊敗英國健將史考特（Duncan Scott）、巴西選手薛佛（Fernando Scheffer），以1分44秒22摘金，並打破英國的紀錄。

但這塊金牌可得來不易。21歲的狄恩在4月表示：「我曾兩度染上新冠肺炎，每次染疫後都有三周不能下水。幾度中斷訓練，讓備賽相當艱難。」

狄恩在去年9月首次感染新冠病毒，並在年底再度確診，他說第二次染疫時情況「非常嚴重」，所幸他兩度染疫的時間點，都距離東奧開幕式登場還很久，因此並未讓他失去征戰奧運的機會。

二度染疫的不只狄恩，排名世界第一的西班牙高爾夫新星拉姆（Jon Rahm），日前在東奧選手村的新冠病毒檢測呈現陽性，這是他兩個月內二度染疫，迫使他繼在挑戰PGA紀念邀請賽金盃時退賽後，又被迫退出奧運。

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