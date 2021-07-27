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美退賽的體操天后 曾遭前隊醫性侵 和憂鬱症搏鬥

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美退賽的體操天后 曾遭前隊醫性侵 和憂鬱症搏鬥

中央社／東京27日綜合外電報導
美國體操天后拜爾絲表示，她是因為擔憂「心理健康」才退出今天的東奧女子體操團體賽決賽。（路透）
美國體操天后拜爾絲表示，她是因為擔憂「心理健康」才退出今天的東奧女子體操團體賽決賽。（路透）

美國體操天后拜爾絲表示，她是因為擔憂「心理健康」才退出今天的東奧女子體操團體賽決賽。她指出，體操不是一切，心理健康比運動更重要，「我們也必須關注自己」。

24歲的拜爾絲（Simone Biles）在俄羅斯隊擊敗美國隊，奪得金牌後表示：「我必須做對我而言對的事，把注意力集中在我的心理健康，而不是危及我的健康和幸福。」

拜爾絲在開場的跳馬項目表現乏善可陳，隨後她短暫離開競賽場地，不過美國隊立即換人，她回到場地後未再上場。

拜爾絲說，她在跳馬項目後感到「失落」，有必要「就此打住」，並強調這是她自己的決定，而非教練的決定。

拜爾絲曾透露，她是遭美國體操代表隊前隊醫納沙（Larry Nassar）性侵的數百名選手之一，並公開談論她與憂鬱症搏鬥的經過。

拜爾絲在東奧登場前曾表示，她經歷了一些事情，必須靠治療和藥物應付。但是來到東奧後，壓力卻開始增加，最難堪的是她感覺不再為自己做體操，而是為世界其他人而做。

「你希望為自己而做，卻非常擔心別人會怎麼說，想想看，那網際網路。」

拜爾絲為2016年里約奧運4面金牌得主，她在美國隊獲得銀牌後隨隊友上台領獎。

她冷靜下來，充滿哲思的泰然自若，甚至和隊友開著玩笑，一度並強忍住淚水。

她表示：「我不再像過去那麼有自信，我不知道是不是因為年齡的緣故。在做體操時，我有點更緊張。」

「我也感覺不再那麼樂在其中，我知道這次奧運，希望是為自己比賽。我進到場上，感覺仍在為別人比賽，為了取悅他人，我有點不再純粹做自己喜愛的事，這讓我感到痛苦。」拜爾絲說著說著就哭了。

拜爾絲26日曾在社群媒體Instagram上表示：「我有時真的覺得整個世界的重量都壓在我的肩膀上。我知道自己把它拋諸腦後，表現的好像不受壓力影響，但有時還真困難。哈哈哈！奧運不是開玩笑的！」

美國體操天后拜爾絲表示，她是因為擔憂「心理健康」才退出今天的東奧女子體操團體賽決...
美國體操天后拜爾絲表示，她是因為擔憂「心理健康」才退出今天的東奧女子體操團體賽決賽。（路透）

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