我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增「高端疫苗」意願登記 AZ和莫德納暫不混打

東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

東奧／復仇中國 日本桌球混雙逆轉勝奪首金

體育新聞組／綜合報導
水谷隼（左）與伊藤美誠奪下混雙金牌。（路透）
水谷隼（左）與伊藤美誠奪下混雙金牌。（路透）

東京奧運桌球混雙金牌戰，頭號種子、中國組合許昕／劉詩雯在苦戰1小時17分鐘，一度局數2：0領先的情況下，被對手地主日本水谷隼/伊藤美誠連扳3局，雖將比賽拖進決勝局，但決勝局開局失誤過多，導致一開始0：8落後，最終他們以6：11敗下陣來，局數3：4不敵日本隊。由於混雙是新增項目，水谷隼／伊藤美誠奪下奧運會史上首枚混雙金牌。

這是桌球列入奧運比賽項目以來，日本首度奪金。水谷隼受訪時表示：「長期以來在奧運桌球賽中一直都輸給中國，感覺在這場東京奧運總算報仇了。」

伊藤美誠受訪時表示，「我很開心，這麽多人支持我，讓我很享受。」她透露了自己接下來的願望，「明天我將出戰單打比賽，我會盡我所能的去拚。我現在已經開始瞄準下一個目標了。」

賽後日媒稱讚水谷隼／伊藤美誠拿到日本桌球奧運歷史第一金，擊敗最強的中國隊，實現了金牌的宿願。

日本T聯賽官方發文，「做到了！金牌！我們的眼淚止不住，太酷了，謝謝伊藤美誠，謝謝水谷隼，你們是最好的！日本隊哭了，我們也哭了。」

雙方過去四次對決，水谷隼、伊藤美誠吞下四連敗，今年在東京奧運奪下對戰首勝，也是最重要的一勝，日本媒體形容國家隊終於突破中國這個「桌球王國」的封鎖。

五年前里約奧運，水谷隼奪下一銀一銅，伊藤美誠也拿下一銅，如今共同為日本桌壇創造歷史。

伊藤美誠（左）與水谷隼奪下混雙金牌。（路透）
伊藤美誠（左）與水谷隼奪下混雙金牌。（路透）

東京奧運 日本 中國

上一則

東奧／日本金牌夢碎 女網大坂直美遭淘汰

下一則

東奧／女子100蛙游出黑馬 17歲阿拉斯加船長之女奪金

延伸閱讀

東奧／日本金牌夢碎 女網大坂直美遭淘汰

東奧／日本金牌夢碎 女網大坂直美遭淘汰
東奧／中國乒乓混雙丟金 日本選手：復仇成功

東奧／中國乒乓混雙丟金 日本選手：復仇成功
東奧／體操選手用「抗日頌歌」當背景 網嗨：日本聽到了嗎？

東奧／體操選手用「抗日頌歌」當背景 網嗨：日本聽到了嗎？
閨密劉詩雯輸日本隊 福原愛遭中國網友出征「不要臉」

閨密劉詩雯輸日本隊 福原愛遭中國網友出征「不要臉」

熱門新聞

圖為幾內亞代表團2008年在北京奧運開幕式上入場。(新華社)

東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數

2021-07-23 00:38
東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一

2021-07-27 03:20
美國代表團當中，體操隊的替補選手厄克染疫，失去了本屆奧運上場比賽的機會。（美聯社）

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

2021-07-20 20:15
烏茲別克女子體操選手丘索維金娜在賽事結束後，向現場人員鞠躬，告別奧運。(美聯社)

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

2021-07-25 14:29
劉娟代表美國參加東京奧運會，24日在桌球女子單打比賽中連過兩關。(Getty Images)

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

2021-07-24 20:39
楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（歐新社）

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

2021-07-24 00:33

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一
3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大
紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地
她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍

她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍