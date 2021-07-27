東奧／復仇中國 日本桌球混雙逆轉勝奪首金

水谷隼（左）與伊藤美誠奪下混雙金牌。（路透）

東京奧運 桌球混雙金牌戰，頭號種子、中國 組合許昕／劉詩雯在苦戰1小時17分鐘，一度局數2：0領先的情況下，被對手地主日本 水谷隼/伊藤美誠連扳3局，雖將比賽拖進決勝局，但決勝局開局失誤過多，導致一開始0：8落後，最終他們以6：11敗下陣來，局數3：4不敵日本隊。由於混雙是新增項目，水谷隼／伊藤美誠奪下奧運會史上首枚混雙金牌。

這是桌球列入奧運比賽項目以來，日本首度奪金。水谷隼受訪時表示：「長期以來在奧運桌球賽中一直都輸給中國，感覺在這場東京奧運總算報仇了。」

伊藤美誠受訪時表示，「我很開心，這麽多人支持我，讓我很享受。」她透露了自己接下來的願望，「明天我將出戰單打比賽，我會盡我所能的去拚。我現在已經開始瞄準下一個目標了。」

賽後日媒稱讚水谷隼／伊藤美誠拿到日本桌球奧運歷史第一金，擊敗最強的中國隊，實現了金牌的宿願。

日本T聯賽官方發文，「做到了！金牌！我們的眼淚止不住，太酷了，謝謝伊藤美誠，謝謝水谷隼，你們是最好的！日本隊哭了，我們也哭了。」

雙方過去四次對決，水谷隼、伊藤美誠吞下四連敗，今年在東京奧運奪下對戰首勝，也是最重要的一勝，日本媒體形容國家隊終於突破中國這個「桌球王國」的封鎖。

五年前里約奧運，水谷隼奪下一銀一銅，伊藤美誠也拿下一銅，如今共同為日本桌壇創造歷史。