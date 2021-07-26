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香港奪首金 張家朗獲男子花劍金牌 全港嗨翻

香港特派員李春/香港報導
香港選手張家朗擊敗義大利選手加羅佐，奪得男子花劍金牌。(新華社)
香港選手張家朗擊敗義大利選手加羅佐，奪得男子花劍金牌。(新華社)

東京奧運男子花劍個人賽，香港年輕運動員隊張家朗歷史性打入奧運決賽，歷史性的獲本屆奧運首塊金牌。香港人全城歡呼，社交媒體為之熱爆。

這是香港歷史上第二塊奧運金牌，25年前，香港的「風之后」李麗珊在1996年亞特蘭大奧運會上，獲得滑浪風帆金牌，香港歷史上首面奧運金牌。

香港24歲的年輕選手張家朗，26日晚上歷史性出戰男子花劍決賽，以15比11擊敗上屆金牌得主、義大利的加羅素，為香港歷史性取得一面男子花劍金牌。

此前張家朗打入32強、16強、一路四強都轟動香港，26日張家朗參加花劍決賽，被稱為坐銀望金，不少港人都趕去看晚上這場賽事。

張家朗在決賽，先落後至1比4，但之後連贏5分反超。張家朗繼續施壓，將比分拋離到10比5。加羅素全力反擊，一度連取4分追近至1分分差，但張家朗再度站穩陣腳拉開。最終以15比11取勝。

以全部奧運獎牌論，張家朗奪得的這面金牌，是繼1996年李麗珊的滑浪風帆金牌、2零零4年李靜高禮澤的乒乓球男雙銀牌、2零12年李慧詩的單車凱林賽銅牌之後，香港歷來第四面奧運獎牌。

香港大型商場轉播奧運的地方、香港的餐廳酒吧，這晚都在轉播張家朗決賽場景，當強家朗獲得金牌，到處是歡呼聲，社交媒體上全是張家朗金牌消息。

香港 東京奧運 義大利

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