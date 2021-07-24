東奧／中華隊銀牌到手 柔道楊勇緯寫新紀錄

中華隊「柔道男神」楊勇緯（右）嘴唇帶血，在東京奧運四強戰浴血熱鬥，。(特派記者余承翰／東京攝影)

中華隊「柔道男神」楊勇緯24日在東京奧運 柔道男子60公斤級在金牌戰面對日本 名將高藤直壽，最終因為犯規輸屈居銀牌，但這仍是中華隊在奧運史上的首面柔道獎牌，楊勇緯也為自己賺進700萬元台幣的國光獎金。

楊勇緯23歲，生於屏東縣，目前就讀於國立臺灣體育運動大學競技運動研究所，家在台中市后里區。這是他首次參加奧運。

楊勇緯24日勇奪東京奧運柔道男子60公斤級銀牌。(中央社)

楊勇緯2018年在雅加達亞運亞運拿下銅牌，今年則是首度取得奧運資格如願登上最高殿堂，而今天他也一路過關斬將，挺進到四強賽，並與法國選手姆卡德澤（Luka Mkheidze）一路拉鋸到黃金得分賽後，靠著壓制對手20秒取得「一本」勝，挺進到金牌戰，賽後楊勇緯甚至情緒激動的流下男兒淚。

不過金牌戰楊勇緯的對手則是地主名將高藤直壽，柔道生涯獲獎無數的他早已是日本柔道界的指標性人物，5年前的里約奧運他也在男子60公斤級拿下銅牌佳績，今年4月他也與楊勇緯在亞洲及大洋洲錦標賽決賽中碰頭，當時就由高藤直壽拿下勝利。

今天兩人再度碰頭，楊勇緯也從開賽就積極進攻，不過高藤直壽也不斷尋找機會反攻，在兩人都未能得分的情況下比賽也進入黃金得分賽，最終楊勇緯因為吞下三張黃牌，被裁定犯規輸，拿下銀牌。