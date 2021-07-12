東奧／羽球籤表出爐 球后戴資穎：8強後場場困難

羽球「世界球后」戴資穎。（取材自臉書）

東京奧運 倒數計時，中華代表團12日舉辦線上授旗典禮，代表選手接受蔡英文總統致贈加菜金的羽球 「世界球后」戴資穎提到，籤表出爐後先不多想，以小組賽先出線為優先。

東奧羽球上8日舉行抽籤儀式，小戴和越南阮翠玲、法國籍大陸裔齊雪霏、瑞士賈奎特（Sabrina Jaquet）抽在同組，被看好能以分組第一直接晉級8強，不過單淘汰賽首戰就可能遭遇泰國老對手依瑟儂（Ratchanok Intanon）。

「這次小組有3場比賽要打，進去（16強）應該可以輪空一場，現在先以小組出線為優先。」小戴提到，若是8強真的碰到好友依瑟儂，肯定會「非常努力爭取勝利」，她也強調「8強後每一場都非常困難」，第3次奧運行會全力以赴。

日本疫情 仍嚴峻，除早就拒絕海外觀眾觀戰，上周再宣布不開放日本觀眾入場，全球都有球迷的小戴提到，今年1月在泰國的連3站也是沒有開放觀眾，已經可以習慣沒有觀眾歡呼的比賽，距離19日出發倒數7天的現在，還是想著這周的練習，「到那裡不知道是怎樣，因為疫情的關係，可能會和以往不一樣，我會努力去適應環境，爭取更好的成績。」

一起收下總統致贈加菜金的體操「鞍馬王子」李智凱也提到，這次打包行李的重點會放在防疫物資，「對自己能做出更多保護更重要，希望全力發揮爭取最高榮譽。」