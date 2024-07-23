我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

44％比42％ 路透民調：賀錦麗領先川普2個百分點

這位小摩策略師年初就預測拜登退選 他還可能料中了這些事

巴奧／拜爾絲、萊德基…美國隊「女力」提振奧運收視率

中央社／巴黎23日綜合外電報導
美國體操天后拜爾絲。（路透）
美國體操天后拜爾絲。（路透）

隨著美國國內關注女性運動賽事的熱度急遽提升，美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）、游泳女將萊德基（Katie Ledecky）及女子短跑名將理查德森（Sha'Carri Richardson）等女將在這屆巴黎奧運都將成為全場焦點。

路透報導，這屆巴黎奧運吸引女粉絲空前關注。這些美國知名運動女星，最近也在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）的奧運宣傳片中顯眼地出現。

澤塔全球（Zeta Global）行銷科技公司執行長史坦柏格（David Steinberg）指出，網路上搜尋奧運相關新聞的女性占多數，達56%，男性則是44%。

受到COVID-19影響延期舉行的2021年東京奧運，當年美國國內收視率十分慘淡。美國電視台希望透過這些知名女運動員，提升今年美國國內巴黎奧運的收視率。

全美大學體育聯盟（NCAA）女籃球星克拉克（Caitlin Clark）今年在女籃賽場上精采的表現，使得關注NCAA女籃的電視收視率首度超越男籃，而克拉克也成為各媒體版面的焦點人物

史坦柏格說：「這簡直就是百年一見、一夕成名的故事，女性賽事長期以來都沒受到關注，今年終於春風得意。」

美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）表示，今年為了吸引更多女性及年輕觀眾收看本屆奧運，將創新報導方式，包括增加流行文化元素和與社群平台上的網紅合作。

女子短跑名將理查德森。（美聯社）
女子短跑名將理查德森。（美聯社）
游泳女將萊德基。（路透）
游泳女將萊德基。（路透）

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 NCAA 拜爾絲

上一則

巴奧／美國隊外線不穩？男籃熱身賽場均勝分僅10.2

延伸閱讀

歌手史奴比狗狗擔任火炬手 傳奧運最後一段聖火

歌手史奴比狗狗擔任火炬手 傳奧運最後一段聖火
奧運倒數 法體育部長塞納河游泳後：我依然健康

奧運倒數 法體育部長塞納河游泳後：我依然健康
巴奧／拜爾絲3度出征 NFL球星老公愛相隨 球隊放行

巴奧／拜爾絲3度出征 NFL球星老公愛相隨 球隊放行
巴奧／游泳、體操、田徑…美國隊3小將 有希望成為奧運冠軍

巴奧／游泳、體操、田徑…美國隊3小將 有希望成為奧運冠軍

熱門新聞

大谷翔平的全壘打飛到中外野看台最高層。(美聯社)

紅襪教頭看到重播才知落點 讚嘆大谷翔平超大號全壘打

2024-07-22 16:07
已故球星科比‧布萊恩(左)與其父喬‧布萊恩。(美聯社資料照)

已故NBA球星布萊恩的父親中風過世 享壽69歲

2024-07-16 14:20
全紅嬋。(視頻截圖)

巴奧／中國跳水隊抵法 全紅嬋逗樂記者：頭油到能炒菜

2024-07-22 21:50
張雨霏。(新華社)

接受興奮劑檢查「千錘百鍊」中國泳將：讓實力打破質疑

2024-07-16 15:53
中國游泳隊被藥檢近200次。(新華社)

巴奧／中國游泳隊抵法10天被藥檢200次 網批歧視：換美國隊早投訴了

2024-07-18 22:30
中國健兒出征巴黎，行李箱很眼熟。(取材自新華每日電訊)

中國選手出征巴黎奧運 「英俑」行李箱靈感來自兵馬俑

2024-07-17 22:30

超人氣

更多 >
男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重

男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉