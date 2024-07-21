巴奧／田徑百米短跑 美國隊派「地球上跑最快的男女」搶雙金

美國隊萊爾斯。（路透）

全球頂尖的田徑運動員將齊聚巴黎，參與2024年巴黎奧運 田徑比賽的角逐，比賽時間為8月1日至11日。根據奧運官網，一如既往，男子和女子100公尺短跑將是2024年巴黎奧運上最受期待的田徑項目之一。

所有人的目光最先聚焦的當屬美國27歲選手萊爾斯（Noah Lyles）和24歲的理查德森（Sha'Carri Richardson），他們將分別爭奪「地球上最快的男人和女人」的稱號，力爭贏得各自的首枚奧運金牌。

萊爾斯在男子100公尺比賽中最大的競爭對手當屬衛冕奧運冠軍雅各布斯(Lamont Jacobs)，包括萊爾斯在美國隊的隊友奈頓(Erriyon Knighton)在內的其他一眾明星選手也不容小覷。

對於想要包辦男子100公尺、200公尺雙冠的萊爾斯來說，波札那選手特博格(Letsile Tebogo)將是他在200公尺項目中的一大阻礙。

美國隊理查德森。（路透）

此外，這是美國女子選手理查森參加的首屆奧運，雖然在兩屆奧運冠軍湯普森赫拉(Elaine Thompson-Herah)缺席情況下，理查森是奪冠熱門之一，但是她仍然需要面對牙買加明星選手傑克森(Shericka Jackson)的挑戰。傑克森也希望在本屆奧運上贏得她的首枚個人奧運金牌。

牙買加短跑選手弗雷澤普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）也同樣頗有競爭力，她希望能以一個完美的姿態結束自己的第五次、也是最後一次奧運之旅。