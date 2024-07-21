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巴奧／奧運惡意宣傳已開始？奧委會：俄羅斯假訊息充斥

中央社／巴黎20日報導
國際奧會主席巴赫。(新華社)
國際奧會主席巴赫。(新華社)

國際奧林匹克委員會（IOC）20日表示，近來發生多起歸咎於俄羅斯的虛假訊息攻擊事件後，巴黎奧運成為這類攻擊目標已在所難免。

這場體育盛會即將於26日舉行開幕式。中央社引述法新社報導，國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）表示，他認為針對巴黎奧運的惡意宣傳已經開始。

亞當斯在記者會上說：「顯然有某種活動正在進行。」

「這不是國際奧會第一次或最後一次成為錯誤訊息的攻擊目標，這些攻擊手法愈來愈精密複雜。」

「恐怕這是我們必須接受的事情之一，是我們所處的這個分歧世界的一部分。」

亞當斯是在回應一個有關2023年不實紀錄片「奧運崩壞」（Olympics Has Fallen）的提問。這部片有著正式電影的長度，同時利用人工智慧（AI）假造好萊塢明星湯姆克魯斯（Tom Cruise）的聲音。

這部電影謊稱是Netflix的紀錄片，目的顯然是為了削弱全球對於奧運的支持。

今年稍早國際奧會表示，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）成為一個俄羅斯團體惡作劇電話的鎖定目標，對方假裝代表非洲聯盟執委會（AfricanUnion Commission）。

美國科技巨擘微軟（Microsoft）威脅分析中心（Threat Analysis Center）也表示，俄羅斯正在加強針對巴黎奧運的不實訊息。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭之後，已被禁止派出正式代表隊參加巴黎奧運，只有少數選手獲准以中立名義出賽。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 俄羅斯 亞當斯

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