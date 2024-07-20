我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火雞肉、肝泥香腸…」12州熟食肉細菌汙染 已2死28住院

前白宮醫師：川普右耳2公分槍傷開始癒合

巴奧／中國泳將禁藥爭議 英蛙王：希望有公平競賽

中央社／巴黎20日綜合外電報導
英國「蛙王」比提。（路透）
英國「蛙王」比提。（路透）

23名中國游泳選手違禁藥物檢測呈陽性卻未受懲處。英國「蛙王」比提和其他英國泳將於巴黎奧運前夕強調公平競賽環境的必要。

路透報導，4月有報導指稱，23名中國游泳選手於2021年舉行的東京奧運前，驗出對禁藥「曲美他嗪」（trimetazidine）呈陽性反應。世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency）證實報導內容屬實。

中國反禁藥機構判定這些選手是在下榻飯店誤食遭污染的食物，才會攝入曲美他嗪，因此沒有理由對他們採取任何行動。此一說法獲世界反禁藥組織採納。

一項獨立調查認為世界反禁藥組織在本案中沒有偏袒或誤導情事；世界水上運動總會（World Aquatics）的審查作成世界反禁藥組織處置並無不當，也沒有掩蓋的結論。

奧運100公尺蛙式雙金得主比提（Adam Peaty）於巴黎奧運開幕前表示，他希望有「公平的競賽」。

他今天說：「如果不公平，那麼就會讓我失去樂趣。」

東京奧運200公尺自由式金牌得主狄恩（Tom Dean）表示，在禁藥議題上，英國游泳選手被以最高標準檢視。

他說：「我認為，倘若其他國家沒有符合那個標準，十足導致奧運代表的意義籠罩烏雲，那麼真是令人遺憾。」

世界游泳錦標賽400公尺混合式金牌得主柯貝爾（Freya Colbert）表示，有其他選手未被嚴格檢測，這令人不悅。

她說：「我認為，結果的可信度因此蕩然無存。」

儘管如此，比提強調，自己將會嘗試，備戰巴黎奧運不因此事而分心。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 檢測 東京奧運

上一則

NBA／感嘆受傷阻礙成就累積 韋德：以為有機會挑戰喬丹地位

下一則

巴奧／拚4秒60 美18歲攀岩小將要拿最快速金牌

延伸閱讀

巴黎奧運接駁車脫班又迷路 選手只剩半小時練習

巴黎奧運接駁車脫班又迷路 選手只剩半小時練習
台灣奧運代表隊最大團抵巴黎 選手興奮期待

台灣奧運代表隊最大團抵巴黎 選手興奮期待
巴奧／吳艷妮奧運官網證件照修成瓜子臉? 網友吐槽：照騙

巴奧／吳艷妮奧運官網證件照修成瓜子臉? 網友吐槽：照騙
日本女子體操隊長未成年吸菸喝酒 不能去奧運了

日本女子體操隊長未成年吸菸喝酒 不能去奧運了

熱門新聞

阿根廷衛冕美洲盃冠軍。（路透）

美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

2024-07-15 02:45
已故球星科比‧布萊恩(左)與其父喬‧布萊恩。(美聯社資料照)

已故NBA球星布萊恩的父親中風過世 享壽69歲

2024-07-16 14:20
張雨霏。(新華社)

接受興奮劑檢查「千錘百鍊」中國泳將：讓實力打破質疑

2024-07-16 15:53
中國游泳隊被藥檢近200次。(新華社)

巴奧／中國游泳隊抵法10天被藥檢200次 網批歧視：換美國隊早投訴了

2024-07-18 22:30
謝淑薇(左)與搭檔傑林斯基在溫布頓網球公開賽混雙決賽奪冠。(美聯社)

謝淑薇溫網混雙奪冠 生涯第9座大滿貫雙打金盃入袋

2024-07-14 16:40
「夏季奧運國際各單項總會聯合會」今天表示，美國執法當局對於中國游泳選手禁藥案採取的調查行動，可能會影響美國未來主辦體育賽事的機會。路透

國際組織：美查中國選手禁藥案 將影響主辦賽事機會

2024-07-13 15:49

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死