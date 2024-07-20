巴奧／美國轉播奧運 谷歌引進AI解說 還能客製化每日精華

谷歌引進AI轉播奧運。 (路透)

Alphabet旗下的谷歌（Google）與美國國家廣播環球集團、美國奧會共同宣布，將在美國的巴黎奧運 轉播引進人工智慧（AI ），讓體育播報員可以用AI解說賽事。

中央社引述路透報導，谷歌、美國國家廣播環球集團（NBCUniversal，以下簡稱NBC環球）和美國奧會在一份共同聲明指出，谷歌將被選為美國奧運代表團的官方AI搜尋夥伴，這是科技公司與體壇非營利體育的首次跨界合作。

負責這次轉播美國隊奧運賽事的NBC環球，當前正改進賽事播報，以吸引不看電視直播的觀眾及在網路時代長大、只上網看片段的年輕人。

母企業為康卡斯特公司（Comcast）的NBC環球之前表示，他們將推出AI生成的客製化每日賽事精華，並由AI播報員Al Michaels擔任旁白。

在奧運期間的白天和晚間黃金時段，NBC環球的主播將使用谷歌搜尋（Google Search）的AI概述來回答體育相關問題，例如泳賽中水道分配的重要性。

中央社另引述法新社報導，法國總統府艾里賽宮（Elysee）表示，總統馬克宏 （Emmanuel Macron）仍計畫遵守承諾在塞納河（Seine）游泳，但「不一定」是在本月26日展開的巴黎奧運會之前。

據報導，馬克宏數度堅稱他會跳入塞納河，以強調重大除汙工作能將塞納河恢復到可游泳的程度，讓民眾對水質安心。

但46歲的馬克宏從未訂下明確日期，上周體育部長歐迪亞－卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）與巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）一起跳入河水時，馬克宏也未同行。