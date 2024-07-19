我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

傳拜登家人已開始討論退選計畫 白宮駁斥

巴奧／戴資穎最後一舞 攜手孫振擔任開幕掌旗官

記者劉肇育／即時報導
戴資穎將擔任巴黎奧運開幕式中華代表團掌旗官。(體育署提供)
戴資穎將擔任巴黎奧運開幕式中華代表團掌旗官。(體育署提供)

2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會將於巴黎時間26日在塞納河舉行開幕典禮，台灣體育署今(20)天公布開幕典禮中華代表團男、女掌旗官，由奧運4度參賽且獲得東京奧運女子羽球單打銀牌選手戴資穎，及首度參賽的霹靂舞選手孫振共同擔任入場。

體育署鄭世忠署長表示，本屆奧運開幕典禮掌旗官人選，主要考量戴資穎選手的國際知名度及在國內具有的高人氣，孫振則是我國首位在奧運新興運動種類霹靂舞取得參賽資格的選手，另一方面也顧及2位選手在開幕式隔日的賽程安排，於不影響選手備戰的前提下，因此決定掌旗官由戴資穎選手及孫振選手共同擔任。

戴資穎選手曾代表國家參加過4屆奧運、4屆亞運及3屆世大運，將近20年的羽球生涯獲得無數榮耀。霹靂舞是現今全球青年喜愛的運動種類，孫振選手付出相當多努力為我國首次取得參賽資格，鼓舞了新興運動種類選手前進奧運殿堂的夢想，現在由即將退役的戴資穎選手引領首度參加奧運的孫振選手共同出任掌旗官，具有傳承的意義。

體育署表示，小戴目前對於擔任掌旗官表達高度意願，但也考慮到若後續大會抽籤結果第1天就有賽程，則會再徵詢其他人選，以讓小戴養精蓄銳做好充足準備。體育署也預祝所有參加巴黎奧運的選手旗開得勝，順利為台灣取得佳績和榮耀，並邀請所有民眾一起為選手加油。

孫振將擔任巴黎奧運開幕式中華代表團掌旗官。(體育署提供)
孫振將擔任巴黎奧運開幕式中華代表團掌旗官。(體育署提供)

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 戴資穎

上一則

巴黎奧運 吳艷妮清新證件照曝光 台版「證件妹」是她

下一則

NBA／1賠250 布朗尼成年度最佳新秀熱門投注選擇

延伸閱讀

巴黎奧運在即 教宗籲各界尊重期間休戰傳統

巴黎奧運在即 教宗籲各界尊重期間休戰傳統
巴黎奧運╱為什麼衝浪比賽在大溪地舉行？

巴黎奧運╱為什麼衝浪比賽在大溪地舉行？
巴黎奧運╱4奧運冠軍領銜 中國舉重隊榮譽保衛戰

巴黎奧運╱4奧運冠軍領銜 中國舉重隊榮譽保衛戰
日本女子體操隊長未成年吸菸 確定退出巴黎奧運

日本女子體操隊長未成年吸菸 確定退出巴黎奧運

熱門新聞

阿根廷衛冕美洲盃冠軍。（路透）

美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

2024-07-15 02:45
已故球星科比‧布萊恩(左)與其父喬‧布萊恩。(美聯社資料照)

已故NBA球星布萊恩的父親中風過世 享壽69歲

2024-07-16 14:20
張雨霏。(新華社)

接受興奮劑檢查「千錘百鍊」中國泳將：讓實力打破質疑

2024-07-16 15:53
德國田徑女將施密特。(取材自施密特Instagram/@alicasmd)

田徑／全球最性感女運動員死會了 與交往8年男友當眾接吻

2024-07-12 07:15
中國游泳隊被藥檢近200次。(新華社)

巴奧／中國游泳隊抵法10天被藥檢200次 網批歧視：換美國隊早投訴了

2024-07-18 22:30
謝淑薇(左)與搭檔傑林斯基在溫布頓網球公開賽混雙決賽奪冠。(美聯社)

謝淑薇溫網混雙奪冠 生涯第9座大滿貫雙打金盃入袋

2024-07-14 16:40

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃