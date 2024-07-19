巴奧／戴資穎最後一舞 攜手孫振擔任開幕掌旗官

戴資穎將擔任巴黎奧運開幕式中華代表團掌旗官。(體育署提供)

2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會將於巴黎時間26日在塞納河舉行開幕典禮，台灣體育署今(20)天公布開幕典禮中華代表團男、女掌旗官，由奧運4度參賽且獲得東京奧運女子羽球單打銀牌選手戴資穎 ，及首度參賽的霹靂舞選手孫振共同擔任入場。

體育署鄭世忠署長表示，本屆奧運開幕典禮掌旗官人選，主要考量戴資穎選手的國際知名度及在國內具有的高人氣，孫振則是我國首位在奧運新興運動種類霹靂舞取得參賽資格的選手，另一方面也顧及2位選手在開幕式隔日的賽程安排，於不影響選手備戰的前提下，因此決定掌旗官由戴資穎選手及孫振選手共同擔任。

戴資穎選手曾代表國家參加過4屆奧運、4屆亞運及3屆世大運，將近20年的羽球生涯獲得無數榮耀。霹靂舞是現今全球青年喜愛的運動種類，孫振選手付出相當多努力為我國首次取得參賽資格，鼓舞了新興運動種類選手前進奧運殿堂的夢想，現在由即將退役的戴資穎選手引領首度參加奧運的孫振選手共同出任掌旗官，具有傳承的意義。