我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／川普歡呼中登台演講：我很自豪接受共和黨提名總統

梅蘭妮亞緋紅套裝 陪同川普簽下文件參選總統

中國游泳隊抵法10天被藥檢200次 網批歧視：換美國隊早投訴了

中國新聞組／北京19日電
中國游泳隊被藥檢近200次。(新華社)
中國游泳隊被藥檢近200次。(新華社)

巴黎奧運26日開幕，中國游泳隊藥檢爭議不斷。中國游泳國家隊營養師于良發文表示，中國游泳隊前往法國十天，全隊31名運動員被國際興奮劑檢測組織（ITA）查了近200次，過去一年來「蛙王」覃海洋、「蝶后」張雨霏和李冰潔接受的檢查最頻繁，一人的檢查次數相當於四到五名外國奧運冠軍的總和。

澎派新聞報導，于良在微博發文稱：「來法國正好十天，這十天裡，我們31名運動員除了訓練、倒時差，還累計被ITA查了接近200人次興奮劑，平均每天接近20人次，每人平均被查五至七次。早晨6點還沒睡醒就來了，中午午休也來，沒辦法只能在酒店大堂沙發休息，晚上9點多還來要一直熬到下半夜。」

于良說：「這幾天下來我和幾個檢察官也都混熟了，其中一個和我說，你們查的確實太多了，不過我們也沒辦法，都是上面給我們的檢查計畫，我不敢想像中國運動員和你們工作人員的配合度這麽好，如果換做其他隊伍，你知道我說的是誰（美國隊），他們早就嚷嚷受不了，然後到處投訴了。」

事實上，過去一年時間，中國游泳運動員接受興奮劑檢測次數遠超過國外運動員。新華社報導，根據世界泳聯公布的2023年興奮劑檢查數據就能看到，「蛙王」覃海洋、張雨霏和李冰潔三位「泳士」接受的興奮劑檢查最頻繁，一人的檢查次數相當於四到五位外國奧運冠軍的總和。

東京奧運兩金得主張雨霏去年總共接受了43次國內國際興奮劑檢查，包括27次賽外和16次賽內檢查；與她同項目的加拿大女子100米蝶泳奧運冠軍麥克尼爾的檢查總次數則是11次，包括7次賽外和4次賽內檢查。瑞典奧運冠軍舍斯特倫的數字是十次，含七次賽外加三次賽內。

覃海洋2023年的興奮劑檢查數字達到46次，包括24次賽外和22次賽內。而英國「蛙王」皮蒂的全年檢查數字為九次，全部來自賽外飛行檢查。擅長女子中長距離自由泳的「棒棒冰」李冰潔則接受了42次興奮劑檢查，含24次賽外和18次賽內。同項目的美國「多金王」雷德基的檢查數字為11次，包括六次賽外和五次賽內。

網友紛紛表達不滿及憤怒，痛斥歧視，並質疑頻繁檢測似乎有意打亂中國運動員的比賽節奏，「這不是明擺著欺負人嗎？」、「為啥不投訴？？運動員不要休息嗎」，高喊「讓實力打破一切質疑」。

中國游泳國家隊營養師于良列出了中國游泳隊員興奮劑檢查次數。（取材自澎湃新聞）
中國游泳國家隊營養師于良列出了中國游泳隊員興奮劑檢查次數。（取材自澎湃新聞）
過去一年，張雨霏頻繁接受藥檢。(新華社)
過去一年，張雨霏頻繁接受藥檢。(新華社)

巴黎奧運 檢測 瑞典

上一則

巴黎奧運村迎客首設托兒所 超級餐廳每天準備逾4萬份餐食

延伸閱讀

奧運在即巴黎不平靜 傳1男持刀襲警遭開槍受重傷

奧運在即巴黎不平靜 傳1男持刀襲警遭開槍受重傷
快看世界／一窺奧運選手村 關鍵詞：無空調、強調環保

快看世界／一窺奧運選手村 關鍵詞：無空調、強調環保
巴黎奧運特別看管 中國游泳隊被藥檢近200次

巴黎奧運特別看管 中國游泳隊被藥檢近200次
巴黎奧運開幕倒數8天 選手村正式開放運動員入住

巴黎奧運開幕倒數8天 選手村正式開放運動員入住

熱門新聞

德國田徑女將施密特。(取材自施密特Instagram/@alicasmd)

田徑／全球最性感女運動員死會了 與交往8年男友當眾接吻

2024-07-12 07:15
阿根廷衛冕美洲盃冠軍。（路透）

美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

2024-07-15 02:45
已故球星科比‧布萊恩(左)與其父喬‧布萊恩。(美聯社資料照)

已故NBA球星布萊恩的父親中風過世 享壽69歲

2024-07-16 14:20
張雨霏。(新華社)

接受興奮劑檢查「千錘百鍊」中國泳將：讓實力打破質疑

2024-07-16 15:53
謝淑薇(左)與搭檔傑林斯基在溫布頓網球公開賽混雙決賽奪冠。(美聯社)

謝淑薇溫網混雙奪冠 生涯第9座大滿貫雙打金盃入袋

2024-07-14 16:40
「夏季奧運國際各單項總會聯合會」今天表示，美國執法當局對於中國游泳選手禁藥案採取的調查行動，可能會影響美國未來主辦體育賽事的機會。路透

國際組織：美查中國選手禁藥案 將影響主辦賽事機會

2024-07-13 15:49

超人氣

更多 >
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸

專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸
2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元