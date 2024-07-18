我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美東港口上演大罷工？碼頭工會警告 談判時間不多

川普「向台灣收保護費」 朱立倫：完全依賴美國是錯誤政策

奧運霹靂舞／台灣921大地震寶寶 孫振準備震撼巴黎

記者曾思儒／即時報導
巴黎奧運霹靂舞中華隊選手孫振。(圖／國訓中心提供)
巴黎奧運霹靂舞中華隊選手孫振。(圖／國訓中心提供)

921大地震當晚出生，成為台灣首位奧運霹靂舞國手孫振名字的由來，連英文名字都叫做「Quake」，這位台灣舞蹈男孩期待巴黎奧運震撼全場，為台灣霹靂舞譜出新頁，

霹靂舞今年巴黎奧運首度列為正式競賽種類，孫振（B-Boy Quake）成功替中華隊奪下史無前例的奧運門票，距離奧運開幕倒數10天，孫振透露過去這段期間，幾乎都沉浸70、80年代的霹靂舞經典樂曲裡，一定為賽事做好萬全準備，進入8強只是基本目標。

孫振在家裡排行老么，從小在家自學，11歲那一年看到電影「舞力全開2」被帥氣的街舞「煞」到，加上後來又看到歌手黃立行的MV裡，有個舞者在地板上做鞍馬動作，震撼孫振小小的心靈，當下就決定要栽進霹靂舞的世界。

「當時媽媽覺得我有興趣，就把我送去舞蹈教室好好學，加上我是自學的關係，我一直都覺得，霹靂舞、街舞、嘻哈文化，對我而言，就是我的精神，就算當國手，我也不覺得霹靂舞是一種運動，霹靂舞就是我的全部。」孫振說。

酷愛霹靂舞的孫振自稱是「Breaking宅」，從小透過影片鑽研技巧，對於霹靂舞進入亞、奧運，他一點都不意外，「霹靂舞好看又刺激，選手不但要有體能還要有頭腦編舞，我覺得不輸任何一項競技運動，而且一個選手練到成熟期，至少也要10年，付出的心力也是很可觀。」

霹靂舞在今年巴黎奧運首度列為正式競賽種類，男、女各有16個選手參賽，預賽都會先分為4組進行循環賽，再依照成績、票數取分組前2晉級8強單淘汰賽，預計比賽日期是8月9、10日。

孫振在2022年進入國訓中心備戰，國訓中心在運科支援方面協助他加強體適能、髖關節及下肢肌群訓練，透過運動科學及營養專業的協助，像是在每周一與周五進行疲勞檢測，每周五訓練後安排超低溫冷凍恢復、高壓氧艙、氣壓式按摩機等方式進行生理恢復。另外也有針對霹靂舞專項進行運動能力、模擬賽生理檢測與最大攝氧量檢測等，進一步去評估選手狀況，並與體能訓練師合作透過檢測數據調整體能訓練課表。

孫振表示，目前的訓練都依照計畫進行，需要加強的部分是多聽一些霹靂舞節奏的流行音樂，另外也還會多聽70、80年代的經典音樂，畢竟巴黎奧運已經確定沒有音樂的版權問題，因此音樂一下就要馬上反應，如果沒跟上節奏就會暴露出缺點，「現在早上訓練1.5小時、下午4小時幾乎都在聽大量的音樂，就算開車、通勤時也會聽，根本就是沐浴在音樂的環境裡。」

談到動作的準備上，孫振也相當有信心，「動作還要再做一些修飾，感覺就像是畫一幅畫一樣，一點一點的完成，永遠都不會有最完美的時刻，因此需要把不同時期的感受、動作、創意都慢慢加進去動作裡。」

5月上海站資格賽時傷到腳踝，孫振表示已經復原8成以上，「目前都還在積極治療中，雖然已經不會覺得很痛，並且配合著高壓癢、注射治療等，但還是希望能在奧運時，恢復到做動作不用分心去擔心腳踝問題的狀態。」

孫振表示，奧運霹靂舞參賽的人數就是16人，因此預賽分組一定會遇到有奪金實力的對手，「我的初階目標就是闖進8強，代表我有能力和這些名將對抗。目前我會先準備好12套動作，如果都用上了，就表示我已經闖進金牌戰了！」

巴黎奧運 檢測 低溫

上一則

MLB／大谷翔平曬一家三口「全家福」分享明星賽美好回憶

延伸閱讀

台射箭隊大換血 僅湯智鈞、雷千瑩為上屆班底 巴黎奧運打頭陣

台射箭隊大換血 僅湯智鈞、雷千瑩為上屆班底 巴黎奧運打頭陣
奧運籃球／柯瑞轟24分 美國隊熱身賽大勝塞爾維亞3連勝

奧運籃球／柯瑞轟24分 美國隊熱身賽大勝塞爾維亞3連勝
奧運籃球／美國隊熱身賽擊敗塞爾維亞 詹姆斯：奪金還有進步空間

奧運籃球／美國隊熱身賽擊敗塞爾維亞 詹姆斯：奪金還有進步空間
奧運網球／拚巴黎「最後一舞」 詹詠然暌違9個月復出賞對手貝果

奧運網球／拚巴黎「最後一舞」 詹詠然暌違9個月復出賞對手貝果

熱門新聞

德國田徑女將施密特。(取材自施密特Instagram/@alicasmd)

田徑／全球最性感女運動員死會了 與交往8年男友當眾接吻

2024-07-12 07:15
阿根廷衛冕美洲盃冠軍。（路透）

美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

2024-07-15 02:45
已故球星科比‧布萊恩(左)與其父喬‧布萊恩。(美聯社資料照)

已故NBA球星布萊恩的父親中風過世 享壽69歲

2024-07-16 14:20
美國體操金牌拜爾絲。（路透）

巴黎奧運／拜爾絲、詹姆斯…最值得關注12選手 中國只有她上榜

2024-07-10 21:15
張雨霏。(新華社)

接受興奮劑檢查「千錘百鍊」中國泳將：讓實力打破質疑

2024-07-16 15:53
謝淑薇(左)與搭檔傑林斯基在溫布頓網球公開賽混雙決賽奪冠。(美聯社)

謝淑薇溫網混雙奪冠 生涯第9座大滿貫雙打金盃入袋

2024-07-14 16:40

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃