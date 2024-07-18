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奧運籃球／柯瑞轟24分 美國隊熱身賽大勝塞爾維亞3連勝

記者曾思儒／綜合報導
柯瑞(左)找回手感砍下24分。（歐新社）
柯瑞(左)找回手感砍下24分。（歐新社）

巴黎奧運尋求男籃5連霸的美國隊，17日熱身賽面對預賽同組、有NBA年度MVP約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞隊，美國當家射手柯瑞（Stephen Curry）大演個人秀，上半場就轟下18分，招牌神射讓球迷嗨翻天，也率美國寫下105：79大勝，熱身賽3連勝到手。

首節兩隊28：28戰平，第二節在柯瑞外線火力支援下拉開差距；柯瑞還有一次「4分打」演出，率隊打出一波19：5攻勢，半場打完取得59：45優勢，第三節又打出11：0猛攻，最終以26分差距擊敗塞爾維亞。

攻下全隊最高24分的柯瑞也很滿意自己上半場表現，指出奧運時也要有像第二節的演出。他前一場對澳洲僅拿3分，這場開賽不到30秒就追平前一戰得分。

美國陣中光是先發球員合計就有7座NBA年度MVP，這還不包括腿傷休息中的杜蘭特（Kevin Durant）。

17日除柯瑞轟進6顆三分彈在內的24分，阿德巴約（Bam Adebayo）攻下17分、「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）11分，戴維斯（Anthony Davis）7分、6籃板和6阻攻。

塞爾維亞看板人物約柯奇只有8分、7籃板。

柯瑞 巴黎奧運 NBA

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