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奧運籃球／美國隊熱身賽擊敗塞爾維亞 詹姆斯：奪金還有進步空間

中央社／阿布達比17日綜合外電報導
詹姆斯為美國隊的進步感到高興。（美聯社）
詹姆斯為美國隊的進步感到高興。（美聯社）

美國男籃今天在奧運熱身賽中以105比79擊敗塞爾維亞，詹姆斯為美國隊的進步感到高興，但堅稱距離奧運奪金「還有很大的進步空間」。

中央社引述法新社報導，美國隊15日以98比92險勝澳洲，原本領先的20分優勢在比賽末段幾乎消失殆盡，不過今天對上由約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞，美國隊全場主宰戰局。

美國隊射手柯瑞（Stephen Curry）在對戰澳洲時僅拿3分，但他今天火力全開，開賽不到30秒就轟進1顆3分彈，整場3分球投9中6，砍下全隊最高的24分。

本屆NBA最有價值球員約基奇為塞爾維亞攻下16分和11籃板，但這不足以擋下強大的美國隊，兩隊將於7月28日在法國里爾（Lille）舉行的奧運開幕戰再次對決。

截至目前，美國隊總教練柯爾（Steve Kerr）對他採用的策略感到滿意，他以五上五下的方式更換先發球員，同時每5分鐘進行一次輪替。

柯爾表示：「我認為我們球隊的特色就是深度，球隊的力量就是深度。」

阿德巴約（Bam Adebayo）今晚表現不錯，他以替補身分出場拿下17分、8籃板與2助攻。

這位邁阿密熱火中鋒在防守上與戴維斯（Anthony Davis）配合得天衣無縫，後者帳上有6阻攻、6籃板，同時拿下7分。

柯爾說：「阿德巴約與戴維斯的搭配真的很不錯。」

美國隊接下來將前往倫敦進行最後2場表演賽，20日先戰南蘇丹，22日再對現任世界冠軍德國隊。

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