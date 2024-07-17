奧運網球／拚巴黎「最後一舞」 詹詠然暌違9個月復出賞對手貝果

詹詠然（左）和張帥奪下巴勒摩女網賽首勝。(劉雪貞提供)

因身體狀況離開網壇9個月，我國好手詹詠然巴黎奧運 前復出，選擇義大利 巴勒摩女網賽為奧運暖身的她，今天首輪賽事和中國「金花」張帥 面對俄羅斯組合蘭瑟雷（Sofya Lansere）／吉洪諾娃（Anastasia Tikhonova），首盤就賞給對手「貝果」，只花1小時又3分鐘就以6：0、6：4強勢晉級。

34歲的詹詠然去年杭州亞運和妹妹詹皓晴奪下女雙金盃，收穫個人第5面亞運金牌，但之後3站都「一輪遊」，10月鄭州女網賽後就再沒比賽紀錄，留台休養身體。她用保護排名和詹皓晴爭取奧運席位，順利取得資格，個人第4度出征五環聖殿，也是和詹皓晴連3屆攜手，同時是自己奧運「最後一舞」。

詹詠然本周世界排名下滑到180名，不過和張帥組成的海峽組合表現強勢，首盤連破對手3個發球局，連拿6局先下一城。

第二盤「海峽組合」第一個發球局就遭破發，但0：2落後下連破對手4個發球局，最終在破發大戰以6：4拿下8強門票，下戰將碰列第3種子的義大利羅薩泰洛（Camilla Rosatello）／比利時齊默爾曼（Kimberley Zimmermann）。